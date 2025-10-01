Bùn dày nửa mét ở trung tâm Yên Bái

Nước rút để lại sân Tiểu học Yên Ninh tràn ngập bùn loãng, học sinh vẫn chưa thể trở lại trường.

Tối 29/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã thông báo khẩn cho hơn 465.000 học sinh từ mầm non đến phổ thông và giáo dục nghề nghiệp nghỉ học vào ngày 30/9. Các trường chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án tiếp theo.