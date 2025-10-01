Bùn dày nửa mét ở trung tâm Yên Bái

Lớp bùn cát loãng dày hơn 40 cm - quá nửa bánh xe trên đường Hoàng Hoa Thám khiến người dân đi lại khó khăn.
Bùn rác theo dòng nước lũ cuộn lại chỗ trũng, được người dân gom lại trên đường Hoàng Hoa Thám để chờ dọn.
Xe ủi được huy động cào lớp bùn loãng dày 30-40 cm trên các tuyến đường trung tâm để giao thông và dân sinh hoạt động trở lại.
Cùng với máy móc, hơn 350 chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai đã được huy động giúp dân dọn bùn đất.
"Nước rút đến đâu dọn bùn đến đấy, không chờ khô ráo mới làm sẽ hỏng hết nhà cửa", chị Hoàng Thùy Vân (góc trái) nói và cho biết thêm bà con trực chiến tại nhà để sẵn sàng dọn dẹp.
Từ sáng sớm, bà Thoa với chiếc xe rùa lụi cụi gom rác dần trong nhà đưa ra tập trung ở đầu phố chờ đưa đi. Nhà bà bị "ngâm" trong nước lụt hơn một ngày, sâu gần 1,5 m.
Mẹ con chị Thu Hà mang cây lau nhà đi giúp họ hàng dọn dẹp, đến đầu ngõ gặp bùn đất quá dày nên phải dắt bộ xe máy vào.
Anh Trọng dùng bàn cào tự chế từ ván gỗ đẩy bùn non từ trong cửa hàng cơ khí ra ngoài. Nước đổ về quá nhanh khiến nhà cửa ngập sâu 1,5 m, anh chỉ kịp kê cao một phần hàng hoá để tránh hư hại.
Gia đình anh Bách lau rửa bàn ghế bị ngâm trong nước hơn một ngày. "Nước ngập gần hết tầng một, đồ đạc phải đem đi gửi. Mỗi lần chạy lụt vừa tốn kém vừa mệt mỏi", anh Bách nói.
Đoạn phố Đỗ Văn Đức vẫn ngập khoảng 40 cm, anh Thành dùng xuồng chuyển rác của cả ngõ tới nơi tập kết.
Nước rút để lại sân Tiểu học Yên Ninh tràn ngập bùn loãng, học sinh vẫn chưa thể trở lại trường.
Tối 29/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã thông báo khẩn cho hơn 465.000 học sinh từ mầm non đến phổ thông và giáo dục nghề nghiệp nghỉ học vào ngày 30/9. Các trường chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án tiếp theo.
Năm thứ hai liên tiếp, người dân khu vực ven sông chịu ảnh ngập nặng sau trận bão Yagi tháng 9/2024.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho hay mưa giảm từ đêm qua, song nhiều thủy điện xả kết hợp lũ thượng nguồn đổ về khiến mực nước nhiều sông miền Bắc đang lên cao. Ghi nhận lúc 7h sáng nay, mực nước sông Thao tại trạm Yên Bái trên báo động ba 0,8 m.
Giang Huy
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.