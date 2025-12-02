Ác mộng quán bún đậu ngày bán 50 suất, tháng lời 9 triệu đồng

Tôi từng nghĩ với mức lương 13 triệu, nghỉ thì không tiếc nên khởi nghiệp bán bún đậu mắm tôm.

Nhiều người vẫn tin rằng nghỉ việc về mở quán, "kiếm gì buôn bán" là con đường, lối thoát sau năm tháng làm thuê nhưng không thăng tiến. Tôi cũng từng nghĩ vậy. Tôi nghỉ công việc lương 13 triệu đồng mỗi tháng. Tôi nghĩ với mức lương này, có nghỉ việc thì cũng đâu có gì để tiếc.

Tôi lao vào mở quán bún đậu với tất cả niềm hào hứng của một người tin rằng chăm chỉ sẽ được đền đáp. Ngày bán đều 50 suất, nhìn thì cũng "ok", bạn bè tới ăn đều khen, khách quen thì thỉnh thoảng ghé lại.

Nhưng hết tháng ngồi tính, trừ đủ thứ chi phí từ nguyên liệu, dầu mỡ, tiền công, tiền điện nước, tiền mặt bằng, tiền ship... thì lợi nhuận chỉ quanh 8-9 triệu đồng. Tôi thực sự choáng

Cái mệt nhất không phải lỗ hay lãi cao thấp, mà là cảm giác dùng toàn bộ sức lao động để đổi lấy khoản thu nhập còn thấp hơn lúc đi làm văn phòng. Thứ bảy, chủ nhật không nghỉ. Ngày nào cũng thức khuya dậy sớm. Nằm xuống ngủ cũng mơ thấy cảnh đi làm lại ở công ty.

Tôi biết nhiều người cũng từng mang giấc mơ kinh doanh giống như tôi. Trong lòng ai cũng nghĩ "thử một lần để thoát cảnh gò bó, để làm chủ cuộc sống".

Nhưng chỉ khi bước vào mới thấy cái giá thực sự của hai chữ "kinh doanh" không hề rẻ. Nó đòi hỏi vốn, thời gian, kỷ luật, kinh nghiệm, và trên hết là sức bền. Chỉ một khoản chi tăng, một tuần khách giảm, là lợi nhuận teo lại ngay.

Điều đáng nói là ngày càng nhiều người trẻ tin rằng làm chủ sẽ "dễ thở" hơn làm thuê.

Thực tế thì phần lớn các mô hình nhỏ lẻ đều đang trong cuộc chiến khốc liệt: chi phí mặt bằng tăng, nguồn hàng biến động, khách hàng thay đổi thói quen liên tục.

Cạnh tranh thì không chỉ đến từ quán bên cạnh, mà đến từ hàng ngàn lựa chọn khác trên các app giao đồ ăn. Bạn nghĩ bán được 50 suất một ngày là ổn, nhưng để sống tốt, bạn phải bán nhiều gấp đôi và phải duy trì được điều đó mỗi ngày. Tôi thấy, chạy KPI ở công ty còn khỏe hơn là tìm cách mỗi ngày bán được 50 suất để kiếm 9 triệu mỗi tháng.

Bằng Lăng