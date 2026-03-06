Bụi mù mịt trên các tuyến đường đang thi công ở Hà Nội

Do thi công mở rộng, đường Nguyễn Tuân dài khoảng 1,1 km, nối giữa đường Nguyễn Trãi và Lê Văn Lương, thường xuyên trong tình trạng mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù, đi lại khó khăn.
Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân được phê duyệt năm 2018 với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch, tuyến đường được mở rộng đoạn dài 720 m, từ nút giao Nguyễn Trãi đến ngõ 162 Nguyễn Tuân. Sau khi hoàn thành, mặt cắt ngang tuyến đạt 21 m, trong đó lòng đường rộng 15 m, mỗi bên vỉa hè rộng 3 m.
Để thực hiện dự án, chính quyền thu hồi đất của 160 hộ dân và 11 tổ chức. Sau nhiều năm giải quyết đền bù, đến ngày 15/10/2025, toàn bộ hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng.
Việc cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân giúp hoàn thiện đoạn tuyến còn lại sau hơn 20 năm dở dang. Đồ họa: Hoàng Khánh
Tuy nhiên, việc thi công kéo dài nhiều năm đã khiến người dân hai bên đường, người thường xuyên qua lại gặp nhiều khó khăn. Nhiều người phải dùng tay che mũi, miệng hoặc đeo khẩu trang, mũ bảo hiểm có kính chắn bụi và chạy xe thật chậm khi qua đoạn đường đang thi công.
Trước Tết, nhiều đoạn mặt đường bị đào xới, người dân và các hộ kinh doanh phải bắc ván gỗ để đi lại.
Nhiều xe để trước cửa nhà số 63 Nguyễn Huy Tưởng, gần nút giao Nguyễn Tuân, sau một đêm đã bị bụi phủ trắng. Người dân phải dùng bạt che kín.
Cách đó khoảng 6 km, đường Đê La Thành rộng khoảng 9 m, có nhiều tuyến xe buýt hoạt động. Khi phương tiện chạy nhanh, bụi từ gầm xe bị cuốn lên mù mịt, khiến người đi xe máy phía sau khó quan sát.
Một bên tuyến đường được quây tôn để phục vụ thi công dự án vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.
Nhiều cửa hàng trên đường Đê La Thành, phường Giảng Võ phải đóng cửa do bụi bẩn từ công trường. Một cửa hàng bán sofa, nội thất giăng bạt và nylon kín phía trước, vừa để tránh mưa, vừa hạn chế bụi khi trời nắng.
Ông Nguyễn Anh Giang cho biết mỗi ngày phải lau sàn và vỏ bánh kẹo hai lần nhưng bụi vẫn không hết. Ông không quây kín cửa hàng bằng nylon hay bạt vì sợ khách khó nhìn thấy hàng hóa.
"Nhiều hôm tôi còn phải rửa lại bát đũa trước khi ăn vì bụi len vào tận bếp phía sau cửa hàng", ông Giang nói.
"Ngày nào cũng vậy, vừa mở cửa là phải dùng khăn lau lớp bụi bám trên hàng hóa", chủ cửa hàng nói. Dù để phía trong, bụi vẫn len vào nên trước khi giao cho khách, nhiều món đồ phải lau lại.
Ở bên kia đường, hàng chục máy xúc, xe lu, xe ủi đang được huy động gấp rút để thi công dự án vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài 2,3 km với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2026.
Hoàng Giang