Bụi mù mịt trên các tuyến đường đang thi công ở Hà Nội

Do thi công mở rộng, đường Nguyễn Tuân dài khoảng 1,1 km, nối giữa đường Nguyễn Trãi và Lê Văn Lương, thường xuyên trong tình trạng mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù, đi lại khó khăn.

Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân được phê duyệt năm 2018 với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch, tuyến đường được mở rộng đoạn dài 720 m, từ nút giao Nguyễn Trãi đến ngõ 162 Nguyễn Tuân. Sau khi hoàn thành, mặt cắt ngang tuyến đạt 21 m, trong đó lòng đường rộng 15 m, mỗi bên vỉa hè rộng 3 m.