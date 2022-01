Bụi mịn gây hại da ra sao?

Bụi mịn không chỉ gây hại cho đường hô hấp con người mà còn là một trong những tác nhân khiến da khô, bít tắc, dẫn tới sạm nám, lão hóa.

‘Hung thần’ với làn da

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Số liệu năm 2018 của WHO cho thấy mỗi năm có khoảng 7 triệu người trên toàn cầu tử vong do ô nhiễm không khí. 90% người dân thế giới đang phải hít thở không khí ô nhiễm ở mức độ cao, chủ yếu ở châu Á và châu Phi.

Môi trường ô nhiễm chứa bụi mịn được ví như "hung thần" gây tổn thương làn da. Ảnh: Shutterstock

Môi trường ô nhiễm còn là "hung thần" đối với làn da khi chứa đựng "kẻ giết người thầm lặng" mang tên bụi mịn PM2.5. Theo báo cáo về hiện trạng bụi PM2.5 của 63 tỉnh/thành Việt Nam năm 2019-2020, nồng độ bụi PM2.5 của tất cả các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đều vượt nhiều lần so với khuyến nghị của WHO năm 2021 (5 μg/m3) cho sức khỏe cộng đồng.

Theo Tiến sĩ Anne Chapas, bác sĩ da liễu tại New York, Mỹ, cơ chế chính xác của gây lão hóa da của bụi mịn chưa rõ ràng, nhưng có thể bao gồm việc gia tăng oxy hóa, tăng tình trạng viêm da, thay đổi hệ vi sinh da, kết quả là làm tăng các nếp nhăn và sắc tố trên bề mặt da.

Tiến sĩ Devika Icecreamwala, bác sĩ da liễu có trụ sở tại Berkeley, California, Mỹ, cảnh báo thêm rằng những hạt siêu nhỏ có thể xâm nhập và làm tắc nghẽn lỗ chân lông, khiến da xỉn màu.

"Việc tiếp xúc lâu dài với các chất ô nhiễm trong không khí còn có thể góp phần phá vỡ các sợi collagen liên kết da", bà Icecreamwala cho hay.

Đặc biệt, đối với những làn da nhạy cảm, da mụn hoặc mắc các vấn đề khác như viêm da cơ địa, có hàng rào bảo vệ da yếu, bụi mịn càng gây ảnh hưởng xấu và rất khó phục hồi một khi đã bị tổn thương. Đó là lý do người sống ở vùng đô thị, nơi có bầu không khí ô nhiễm cao, thường gặp nhiều vấn đề về da như mụn trứng cá, sạm màu, nám, tàn nhang... so với người sống ở vùng quê, nơi có môi trường trong lành hơn.

'Vũ khí' bảo vệ da trước bụi mịn

Dòng sản phẩm chăm sóc da "Thuần Chay" Artistry Skin Nutrition. Ảnh: Artristry

Những cảnh báo trên cho thấy để làn da khỏe đẹp trước hết phải là làn da sạch. Trên thế giới, nhiều loại mỹ phẩm chăm sóc da trước không khí ô nhiễm đã được ra đời. Theo Tiến sĩ Icecreamwala, các sản phẩm này nhằm mục đích "loại bỏ những hạt vi mô để chúng không gây tắc nghẽn lỗ chân lông và ngăn cản các tác nhân ô nhiễm xâm nhập sâu hơn vào các lớp da bên trong".

Dòng chăm sóc da Artistry Skin Nutrition của Artistry là một trong số đó khi hỗ trợ đắc lực việc làm sạch da, giúp bảo vệ da và hồi phục những tổn thương do bụi mịn. Thương hiệu Artistry có 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học làn da và sáng tạo các giải pháp chăm sóc da phục vụ cho phụ nữ toàn cầu, với tiêu chuẩn mỹ phẩm sạch ArtistryTM Clean:

- Được kiểm nghiệm không chứa hơn 1.300 thành phần gây kích ứng da như Paraben, Phthalates, Formaldehyde, chất hoạt động bề mặt Sulfate surfactants, Oxybenzone, Octyl Methoxycinnamate (OMC)...

- Công thức "thuần chay": các sản phẩm được kiểm nghiệm an toàn da liễu và được Hiệp hội The Vegan chứng nhận không chứa thành phần có nguồn gốc từ động vật và không thử nghiệm trên động vật.

Ngoài ra, các sản phẩm trong dòng Artistry Skin Nutrition còn chứa Dưỡng chất thực vật (Phytonutrients) có nguồn gốc từ các trang trại hữu cơ Nutrilite, nơi trồng và thu hoạch cây trồng bằng phương pháp canh tác bền vững, không hóa chất.

Dòng chăm sóc da Artistry Skin Nutrition bao gồm các sản phẩm chăm sóc da theo các bước cơ bản hằng ngày, bắt đầu với 3 bước làm sạch là nước tẩy trang, sữa rửa mặt đến toner, phù hợp với từng loại da, gồm da dầu, da khô và da thường. Đặc biệt, sản phẩm nước tẩy trang và sữa rửa mặt thuộc dòng chăm sóc da này có khả năng đánh bay bụi mịn PM2.5 hiệu quả và an toàn. Sự kết hợp của 2 bước đầu làm sạch giúp làn da ở trong trạng thái sạch bụi bẩn, sẵn sàng hấp thụ dưỡng chất có trong nước cân bằng và các sản phẩm chăm sóc tiếp theo.

Bộ 3 sản phẩm làm sạch cho làn da khô. Ảnh: Artistry

Artistry Skin Nutrition mang đến bộ 3 sản phẩm làm sạch "cứu cánh" cho làn da khô thoát khỏi lớp trang điểm bám lâu, bụi bẩn và các tác nhân môi trường gây hại, bao gồm:

- Nước tẩy trang Artistry Skin Nutrition Micellar Makeup Remover + Cleanser: Loại bỏ lớp trang điểm, bụi bẩn và các tác nhân ô nhiễm nhờ công thức dầu hạt Chia Trắng dịu nhẹ. Đặc biệt, sản phẩm không cần rửa lại với nước sau khi sử dụng, an toàn và phù hợp với mọi loại da.

- Sữa rửa mặt dạng bọt Artistry Skin Nutrition Hydrating Mousse Cleanser: Lớp bọt mịn nhẹ nhàng làm sạch bụi bẩn, dầu thừa và không gây nhờn rít nhờ công thức chứa Axit amin, giúp cân bằng độ pH, củng cố hàng rào hệ vi sinh, đồng thời duy trì hàng rào dưỡng ẩm.

- Nước cân bằng Artistry Skin Nutrition Hydrating Smoothing Toner: Chiết xuất cân bằng vi sinh Prebiotics giúp loại bỏ bụi, cặn trang điểm và da chết sâu trong da, giúp ổn định, nuôi dưỡng và cải thiện hệ vi sinh, giúp da ẩm mịn và thẩm thấu dưỡng chất tốt hơn.

Bộ 3 sản phẩm làm sạch cho làn da dầu. Ảnh: Artistry

Trường hợp da dầu cũng trải qua 3 công đoạn làm sạch da cơ bản với bộ sản phẩm dưới đây của Artistry Skin Nutrition:

- Nước tẩy trang Artistry Skin Nutrition Micellar Makeup Remover + Cleanser: Công thức dầu hạt Chia Trắng, thành phần Micelles và chiết xuất dưa hấu giúp loại bỏ lớp trang điểm, bụi bẩn và các tác nhân ô nhiễm. Sản phẩm không cần rửa lại với nước sau khi sử dụng, an toàn và phù hợp với mọi thể loại da.

- Sữa rửa mặt dạng gel Artistry Skin Nutrition Balancing Jelly Cleanser: Loại bỏ sạch bụi bẩn, dầu thừa và các tác nhân gây ô nhiễm trên da mà không gây nhờn rít, giúp kiểm soát và cân bằng lượng dầu trên da, củng cố và duy trì hàng rào bảo vệ da.

- Nước cân bằng Artistry Skin Nutrition Balancing Fresh Shake Toner: Làm sạch sâu cho da, cân bằng độ pH, kiểm soát dầu thừa và cải thiện hệ vi sinh trên da nhờ vào chiết xuất cân bằng vi sinh Prebiotics và nước cây phỉ (Witch Hazel).

Đối với da thường, có thể dùng một trong 2 bộ sản phẩm thuộc dòng Artistry Skin Nutrition trên.

Giữa bầu không khí ô nhiễm, chứa đầy bụi mịn PM2.5 luôn rình rập xâm nhập và gây hại cho làn da, trang bị những sản phẩm làm sạch và nuôi dưỡng da an toàn và hiệu quả là giải pháp để có làn da khỏe mạnh, sáng bóng.

Anh Ngọc