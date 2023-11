Bùi Lan Hương thắng 'Nữ phụ xuất sắc' dù được đăng ký thi nữ chính

Đơn vị sản xuất "Em và Trịnh" đăng ký Bùi Lan Hương thi hạng mục Nữ chính xuất sắc nhưng cô được trao giải Nữ phụ, ở LHP Việt Nam 2023.

Tại sự kiện tối 25/11 ở Đà Lạt, ca sĩ vượt Hạnh Thúy (Tro tàn rực rỡ) và Kim Oanh (Người vợ cuối cùng) để giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh, với vai diễn đầu tay Khánh Ly trong Em và Trịnh. Sau lễ trao giải, thông tin cô vốn được đơn vị sản xuất đăng ký dự thi hạng mục Nữ chính chứ không phải Nữ phụ gây bàn tán, một số ý kiến cho rằng việc thay đổi như vậy khiến giải thiếu công bằng.

Bùi Lan Hương đoạt Nữ phụ xuất sắc LHP Việt Nam 2023 Khoảnh khắc Bùi Lan Hương được xướng tên cho giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh, ở Liên hoan phim Việt Nam tối 25/11. Video: VTV

Cục trưởng Điện ảnh Vi Kiến Thành, trưởng ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23, lý giải khi chấm, ban giám khảo xác định phần thể hiện của Bùi Lan Hương chỉ đạt ở hạng mục Nữ phụ. Chiến thắng của ca sĩ đã được sự đồng thuận của ban giám khảo nên Bùi Lan Hương là người được xướng tên hạng mục này.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (thứ hai từ trái qua) nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc thay Bùi Lan Hương. Ảnh: Anh Vũ

Phan Gia Nhật Linh - đạo diễn Em và Trịnh - nói việc đăng ký dự thi là trách nhiệm của nhà sản xuất. Tuy vậy, có lúc nhà sản xuất không nắm rõ các vị trí đoạn phim, đặc biệt là không hiểu rõ việc phân chia diễn viên chính phụ nên dẫn đến trường hợp trên. Trong Em và Trịnh, nhân vật chính là Alvin Lu - Trần Lực (vai Trịnh Công Sơn) và Akari Nakatani (vai Michiko). Các diễn viên còn lại đều là vai phụ, gồm Hoàng Hà (Dao Ánh) và Bùi Lan Hương (Khánh Ly).

Theo đạo diễn, vấn đề nằm ở sự không thống nhất khái niệm giữa nhà sản xuất và ban tổ chức. Không ít lần, giải Âm thanh xuất sắc ở các giải thưởng điện ảnh trong nước trao cho người thu âm hiện trường, trong khi phải trao cho người làm hậu kỳ âm thanh.

Phan Gia Nhật Linh mong muốn ban tổ chức các giải thưởng mô tả cụ thể các đề cử thay vì ghi chung chung, để nhà sản xuất có thể đăng ký chính xác. Bên cạnh đó, nhà sản xuất hãy tham vấn đạo diễn về việc đề cử cho các vai chính phụ.

Tạo hình của Bùi Lan Hương trong phim "Em và Trịnh". Ảnh: Galaxy

Ông Vi Kiến Thành cho biết ban tổ chức sẽ rút kinh nghiệm. Theo đó, đơn vị sản xuất gửi văn bản đăng ký tham dự liên hoan phim phải có chữ ký của đạo diễn. Việc nhà làm phim xác nhận các thành phần của tác phẩm sẽ giúp sát sao việc đăng ký, tránh trường hợp như trên.

Bùi Lan Hương không có mặt trong đêm trao giải. Ca sĩ cho biết sức khỏe không tốt nên để người yêu - đạo diễn Nguyễn Quang Dũng - nhận thay. Cô nói tiếc nuối vì không thể tự tay cầm cúp, hy vọng có thêm nhiều vai diễn phù hợp và được khán giả đón nhận như vai Khánh Ly.

Bùi Lan Hương trong 'Em và Trịnh' Trích đoạn Bùi Lan Hương (vai Khánh Ly) hát nhạc Trịnh Công Sơn trong phim "Em và Trịnh". Video: Galaxy

Bùi Lan Hương, 34 tuổi, quê Hà Nội, được công chúng biết đến qua cuộc thi Sing My Song 2018. Cô tốt nghiệp khoa Thính phòng/Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó được nhận học bổng của khoa Thanh nhạc và Biểu diễn Jazz tại trường Lasalle College of the Arts, Singapore. Nghệ sĩ từng ra mắt album Thiên thần sa ngã với 12 ca khúc mang phong cách dream pop năm 2018, giành giải Cống Hiến ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Đầu năm, cô thực hiện dự án live session Fallen Angel - Thiên thần sa ngã.

Ca sĩ công khai yêu Nguyễn Quang Dũng hồi tháng 6 sau gần bốn năm giấu kín. Lúc Covid-19 ba năm trước, họ trở thành chỗ dựa của nhau, cùng bước qua khó khăn. Cả hai đồng hành trong nhiều sự kiện, như buổi ra mắt phim Đất rừng phương Nam, do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn, ở TP HCM và Hà Nội. Trong quá trình quay phim tại miền Tây Nam Bộ, ca sĩ dành thời gian theo đoàn để chăm sóc bạn trai.

