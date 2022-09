Bùi Lan Hương ra MV cảm hứng Tiên Dung, Chử Đồng Tử

Ca sĩ Bùi Lan Hương ra MV "Chuyện thần tiên", lấy cảm hứng từ chuyện tình của Tiên Dung và Chử Đồng Tử.

Bùi Lan Hương ra MV lấy cảm hứng Tiên Dung, Chử Đồng Tử MV "Chuyện thần tiên", ra mắt ngày 5/9. Ca khúc nằm trong album "Nữ thần mặt trăng", sẽ được ca sĩ phát hành cuối năm. Video: Nhân vật cung cấp

Nhạc phẩm do cô tự sáng tác, đưa Bùi Lan Hương trở lại dòng nhạc dream pop sau thời gian hát pop ballad. Trước đó, cô từng thành công với phong cách ma mị qua loạt nhạc phẩm Mê muội, Tôn thờ, Cố chấp...

Cô nói: "Thời gian qua, tôi thử sức ở nhiều vai trò gồm viết và hát nhạc phim, diễn xuất. Tôi luôn biết mình là ai, khao khát điều gì nhất trong âm nhạc. Dream pop là nơi tôi gửi gắm nỗi niềm, sự nhạy cảm ẩn sâu trong lòng. Khi trở về nguyên bản, tôi nhất quyết phải chọn dòng nhạc này để hát".

Nội dung MV lấy một phần cảm hứng từ truyền thuyết Tiên Dung, Chử Đồng Tử, khắc họa tình yêu giữa công chúa và chàng đánh cá nghèo. Bùi Lan Hương mặc trang phục phong cách bay bổng do hai nhà thiết kế Công Trí, Lê Long thực hiện, diễn cảnh tình tứ cùng Phú Nguyễn.

Hình ảnh Bùi Lan Hương trong MV "Chuyện thần tiên". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phần hình ảnh do Kiên Ứng đạo diễn, sử dụng hiệu ứng kỹ xảo VFX cho những cảnh hư ảo. Giọng ca đặc trưng của Bùi Lan Hương cùng giai điệu phiêu linh trở thành điểm nhấn MV.

Bùi Lan Hương gặp áp lực khi trở lại với dòng nhạc sở trường. Cô nói: "Tôi sẽ không thành công trong việc xây dựng hình ảnh, làm âm nhạc dream pop nếu mọi người chưa thực sự đưa tâm trí du hành tới vũ trụ xa xôi qua ca khúc". Ca sĩ mong sản phẩm mới đạt khoảng năm triệu view.

Cô sinh năm 1989 ở Hà Nội, được biết đến qua cuộc thi Sing my Song 2018. Bùi Lan Hương tốt nghiệp khoa Thính phòng/Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó được nhận học bổng của khoa Thanh nhạc và Biểu diễn Jazz tại trường Lasalle College of the Arts, Singapore. Nghệ sĩ ra mắt album Thiên thần sa ngã với 12 ca khúc mang phong cách dream pop năm 2018, giành giải Cống Hiến ở hạng mục "Nghệ sĩ mới của năm". Hồi tháng 5, cô gây chú ý khi thử sức điện ảnh qua vai diễn Khánh Ly trong phim Em và Trịnh.