Bùi Lan Hương đóng danh ca Khánh Ly

Ca sĩ Bùi Lan Huơng đóng danh ca Khánh Ly trong "Em và Trịnh" - phim điện ảnh về Trịnh Công Sơn và những người tình âm nhạc.

Bùi Lan Hương cho biết khó khăn lớn nhất khi nhập vai là hình tượng danh ca vốn quá quen thuộc với công chúng. Cô phải trải qua 5 vòng casting và là cái tên đầu tiên trong dàn diễn viên được chọn. Cô nghiên cứu nhiều tư liệu, hình ảnh để có tạo hình và phong cách gợi nhớ danh ca.

Poster Bùi Lan Hương trong phim "Em và Trịnh". Ảnh: Galaxy

Cô nói: "Tôi mong diễn xuất của mình sẽ không trở thành một màn hóa trang mô tả, mà quan trọng là đem được tinh thần của người phụ nữ ấy từ lúc cô 19 tới 45 tuổi, để khán giả cảm nhận được tâm hồn, nhịp thở, suy tư của nhân vật. Tôi hy vọng khắc họa được một Khánh Ly trong đời sống, trong tình yêu, sau hào quang sân khấu".

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết xem băng casting của Bùi Lan Hương ở vòng ngoài trước khi gặp trực tiếp. Anh bị cuốn hút bởi biểu cảm của cô, dù lúc đó chưa biết rõ về nữ ca sĩ. "Vai Khánh Ly khó hơn các vai nữ khác trong phim, bởi với công chúng, mọi người có thể ít biết đến Diễm Xưa hay Dao Ánh, nhưng ai cũng biết đến nữ ca sĩ Khánh Ly. Diễn viên vào vai Khánh Ly phải có ngoại hình giống thần thái của nghệ sĩ, đồng thời phải hát hay, vì đây là nhân vật hát nhiều nhất trong phim", đạo diễn nói.

Phân cảnh Bùi Lan Hương cùng Avin Lu - vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - trong phim "Em và Trịnh". Ảnh: Galaxy

Phim Em và Trịnh được bấm máy vào đầu tháng 11/2020, dự kiến ra mắt tháng 12 - dịp 20 năm giỗ Trịnh - nhưng phải hoãn vì dịch. Tác phẩm có kinh phí 40 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư ở bối cảnh, do phim kéo dài từ thập niên 1960 đến 1990.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng làm tư vấn sản xuất cho phim. Anh là con trai nhà văn Nguyễn Quang Sáng- một trong những người bạn thân của Trịnh Công Sơn. Gia đình Trịnh Công Sơn cho biết có đóng góp ý kiến cho êkíp về kịch bản nhưng tôn trọng sáng tạo riêng của đạo diễn. Vai chính - nhạc sĩ thời trung niên - do Trần Lực đóng. Vai danh ca Thanh Thúy- người từng được Trịnh Công Sơn viết tặng ca khúc Ướt mi- do Phạm Nhật Linh (sinh năm 2001) hóa thân.

Bùi Lan Hương sinh năm 1989 ở Hà Nội, được biết đến qua cuộc thi Sing my Song 2018. Cô tốt nghiệp khoa Thính phòng/Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó được nhận học bổng của khoa Thanh nhạc và Biểu diễn Jazz tại trường Lasalle College of the Arts, Singapore. Cô ra mắt album Thiên thần sa ngã với 12 ca khúc mang phong cách Dream Pop năm 2018, giành giải Cống Hiến ở hạng mục "Nghệ sĩ mới của năm". Ca sĩ về nước hồi tháng 6/2020, sống và làm việc tại TP HCM.

Hà Lê, Bùi Lan Hương hát nhạc Trịnh trên nền EDM MV "Mưa hồng" (sáng tác: Trịnh Công Sơn) của Hà Lê, Bùi Lan Hương. Video: Nhân vật cung cấp

Cô thể hiện nhiều ca khúc nhạc phim nổi tiếng như Ngày chưa giông bão (phim Người bất tử, sáng tác Phan Mạnh Quỳnh), Sự thật vỡ đôi (phim Tiệc trăng máu, Huy Tuấn sáng tác), Kiều mệnh khúc (phim Kiều, Huy Tuấn sáng tác dựa trên lời thơ của Mai Lâm). Trong đó, ca khúc Đóa bạch trà - nhạc phim Gái già lắm chiêu 5 do cô tự sáng tác và thể hiện.

Bùi Lan Hương - "Kiều mệnh khúc" Bùi Lan Hương hát "Kiều mệnh khúc" - nhạc phim "Kiều" năm 2021. Video: Tincom

Mai Nhật