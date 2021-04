Bùi Lan Hương: 'Tôi không làm giàu với âm nhạc'

Bùi Lan Hương - ca sĩ các bản nhạc phim "Ngày chưa giông bão", "Đóa bạch trà"... nói chỉ đủ sống với nghề nhưng vui vì được sáng tạo.

Bùi Lan Hương: "Ở tuổi 30, tôi vừa đẹp, vừa thành công"

Cô sinh năm 1989 ở Hà Nội, được biết đến qua cuộc thi Sing my Song 2018. Cô tốt nghiệp khoa Thính phòng/Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó được nhận học bổng của khoa Thanh nhạc và Biểu diễn Jazz tại trường Lasalle College of the Arts, Singapore. Cô ra mắt album Thiên thần sa ngã với 12 ca khúc mang phong cách Dream Pop năm 2018, giành giải Cống Hiến ở hạng mục "Nghệ sĩ mới của năm". Ca sĩ về nước hồi tháng 6/2020, sống và làm việc tại TP HCM.

Cô thể hiện nhiều ca khúc nhạc phim nổi tiếng như Ngày chưa giông bão (phim Người bất tử, sáng tác Phan Mạnh Quỳnh), Sự thật vỡ đôi (phim Tiệc trăng máu, Huy Tuấn sáng tác), Kiều mệnh khúc (phim Kiều, Huy Tuấn sáng tác dựa trên lời thơ của Mai Lâm). Trong đó, ca khúc Đóa bạch trà - nhạc phim Gái già lắm chiêu 5 do cô tự sáng tác và thể hiện.

Vân An - Thái Bảo