Buffet vitamins của Drip Hydration là 'liệu pháp trẻ hóa tế bào xuất sắc'

Buffet vitamins được vinh danh "Liệu pháp trẻ hóa tế bào xuất sắc 2025" trong khuôn khổ chương trình Vietnam Excellence Brand 2025 nhờ uy tín, độ tin cậy, sự ủng hộ từ cộng đồng.

Chương trình "Vietnam Excellence Brand 2025" do Viện nghiên cứu Đánh giá Chất lượng Doanh nghiệp và Phát triển nguồn nhân lực phối hợp Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại cùng các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức thường niên. Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 21 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân và sản phẩm ở 6 hạng mục lớn, trong đó Drip Hydration được trao giải ở hạng mục Sản phẩm - dịch vụ xuất sắc với Buffet Vitamins.

Đội ngũ bác sĩ và nhân sự Drip Hydration nhận giải thưởng "Buffet Vitamins: liệu pháp trẻ hóa từ tế bào xuất sắc 2025". Ảnh: Vietnam Excellence Brand 2025

Buffet Vitamins là sản phẩm truyền vi chất của Mỹ, được thiết kế như một giải pháp bổ sung đa vi chất qua tĩnh mạch (IV vitamin) giúp cơ thể hấp thụ hiệu quả hơn các loại vitamin, hỗ trợ tái tạo đa tầng từ sâu bên trong tế bào. Cơ thể người trưởng thành có khoảng 37.000 tỷ tế bào, Buffet Vitamins đóng vai trò hỗ trợ, giúp kích hoạt phục hồi hệ thống sinh lý của cơ thể, đặc biệt là trục nội tiết - thần kinh - chuyển hóa - miễn dịch.

Drip Hydration sử dụng công thức dịch truyền đồng nhất với hệ thống Drip Hydration toàn cầu, được áp dụng trong mạng lưới hơn 100 chi nhánh với hơn 2 triệu người dùng. Tại thị trường Việt Nam, mỗi công thức truyền dịch Buffet Vitamins đều được điều chỉnh phù hợp với thể trạng người Việt và bào chế theo đúng quy định của Bộ Y tế, đảm bảo tính cá nhân hóa, an toàn, hiệu quả. Nguyên liệu dịch truyền có nguồn gốc rõ ràng, đạt các tiêu chuẩn FDA (Hoa Kỳ), CE (châu Âu), KFDA (Hàn Quốc)... và được cấp phép bởi Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế Việt Nam.

Ông Bùi Văn Quyền, đại diện ban tổ chức Vietnam Excellence Brand 2025 đánh giá cao Vitamins của Drip Hydration. Ảnh: Vietnam Excellence Brand 2025

Ông Bùi Văn Quyền, nguyên cục trưởng khoa học công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam, đại diện ban tổ chức Vietnam Excellence Brand 2025 cho biết Buffet Vitamin đạt giải thưởng "Liệu pháp trẻ hóa tế bào xuất sắc nhất năm" sau khi vượt qua các vòng đánh giá khắt khe. "Sản phẩm được hội đồng giám khảo trao giải nhờ đáp ứng 3 tiêu chí: uy tín thương hiệu; được khách hàng tin cậy; thương hiệu được cộng đồng ủng hộ", ông Quyền nói.

Bà Minz Nguyễn, CEO Drip Hydration Việt Nam cho biết: "Giải thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực của Drip Hydration trong việc mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe chủ động, bền vững từ cấp độ tế bào; đồng thời là động lực giúp chúng tôi tiếp tục mở rộng mạng lưới, nâng tầm trải nghiệm và lan tỏa giá trị sống khỏe, sống trẻ tới cộng đồng".

Thạc sĩ, Bác sĩ Đào Thị Mỹ Vân - Giám đốc Chuyên môn Drip Hydration (áo đen) cũng duy trì truyền Buffet Vitamins mỗi tuần để duy trì năng lượng, sức bền và hỗ trợ trẻ hóa toàn diện. Ảnh: Drip Hydration

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, tốc độ lão hóa của từng tế bào sẽ quyết định tuổi sinh học, sức khỏe và ngoại hình. Tuy nhiên, sau tuổi 25, hoạt động tự tái tạo tế bào bắt đầu suy giảm, dẫn đến giảm năng lượng, rối loạn nội tiết, ngủ kém và dấu hiệu lão hóa sớm. Do đó, theo bà Minz Nguyễn, chăm sóc sức khỏe tế bào từ sớm bằng các giải pháp khoa học như Buffet Vitamins không chỉ giúp hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa mà còn kéo dài tuổi thọ tế bào - yếu tố nền tảng để duy trì sức khỏe và ngoại hình trẻ trung lâu dài.

Drip Hydration là thương hiệu chăm sóc sức khỏe chủ động, ra đời năm 2016 tại Mỹ và nay đã có mặt tại hơn 100 thành phố lớn trên toàn cầu. Việc đưa các sản phẩm bổ sung vitamin đường truyền (IV vitamin) với sản phẩm nổi bật là Buffet Vitamins vào thị trường Việt Nam nhằm mang đến giải pháp vitamin trẻ hóa tế bào chuẩn Mỹ, đồng thời thể hiện chiến lược dài hạn của Drip Hydration trong việc nâng tầm chăm sóc sức khỏe người Việt theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trước khi đạt giải thưởng "Liệu pháp trẻ hóa tế bào xuất sắc 2025", thương hiệu đã được khẳng định qua nhiều giải thưởng quốc tế như Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á - APEA 2023; Medtop Clinic Award 2023 - Phòng khám chăm sóc khách hàng hiệu quả nhất thế giới; Giải thưởng Nhà lãnh đạo y tế xuất sắc dành cho nhà sáng lập Dr. Abe Malkin;

Thế Đan