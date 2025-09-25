8 người ăn buffet hải sản 550 K 'chỉ thấy cơm chiên, mì xào'

Thấy quảng cáo buffet tôm, cua, ghẹ, cá hồi... mấy đứa cháu trong gia đình nằng nặc đòi ăn.

Một lần, tám người trong gia đình tôi bỏ ra hơn 4 triệu đồng để mừng cháu gái đỗ đại học, nhưng suốt cả bữa gần như chỉ thấy cơm chiên, mì xào, bánh bao chiên và xôi. Hải sản, món ăn được quảng cáo là chủ lực, thì xuất hiện nhỏ giọt, mỗi lần bưng ra một khay vài chục con tôm hay mực là cảnh tranh giành diễn ra.

Nếu hỏi thì các em phục vụ thì coi như không nghe thấy lời khách. Sau bữa ăn đó nhà tôi không bao giờ đi buffet kiểu này nữa, dù trước đó tôi đã khuyên ngăn.

Trước đó, cũng nhiều lần đi ăn buffet ở nhiều nơi với bạn bè, tôi cũng có cảm giác "treo đầu dê bán thịt chó" quảng cáo nào là hải sản tươi sống, cua ghẹ, tôm mực, cá hồi, nhưng thực tế phần nhiều chỉ là món ăn no bụng giá rẻ. Đánh vào tâm lý khách hàng nghĩ rằng ăn càng nhiều càng lời, các nhà hàng khéo sắp đặt thực đơn để khách chóng no, từ đó tiết kiệm tối đa chi phí.

Thực chất, nếu tính đơn giản, với số tiền hơn 4 triệu đồng, một gia đình hoàn toàn có thể mua về đủ tôm, cua, cá, thịt để nấu nướng tại nhà, ăn uống thỏa thích mà không phải chen chúc tranh giành.

Thậm chí, chỉ cần thêm một khoản nữa, cả nhà có thể vào nhà hàng phục vụ gọi món, được lựa chọn theo ý thích và chất lượng rõ ràng hơn.

Điều đáng nói là người tiêu dùng thường bị cuốn hút bởi cái mác "buffet hải sản" mà quên đi một sự thật là không có cửa hàng nào dại dột bỏ ra số tiền lớn để khách ăn thoải mái các loại hải sản. Mọi chi phí và thủ thuật đều đã được tính kỹ. Nếu có hải sản thì tôm, cua, mực, nghêu, sò... cũng chỉ là những con "be bé xinh xinh" mà thôi.

Thay vì chạy theo cảm giác được ăn nhiều, tôi đã và đang học cách ăn đúng, ăn ngon, ăn chất lượng, và nhất là tiêu tiền xứng đáng.

Lâm Na