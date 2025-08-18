Bức xúc vì quán Mechilin nổi tiếng tính giá gấp đôi thực đơn

Thái LanMột du khách kể lại trải nghiệm "khó chịu" khi bị tính tiền gấp đôi cho món trứng cuộn cua nổi tiếng của quán Mechilin ở Bangkok, gây tranh cãi mạng xã hội.

PEACHII, một người gốc Thái sống tại London, đang gây "bão mạng" sau khi lên tiếng về khoản phụ thu không được ghi trong thực đơn tại Raan Jay Fai - quán ăn đường phố 1 sao Michelin nổi tiếng nhất Bangkok.

Bà Supinya Junsuta, chủ quán đang chế biến món trứng cuộn cua nổi tiếng tại quán. Ảnh: Bangkok Post

Nữ YouTuber sở hữu 1,6 triệu người theo dõi, cho biết cô đưa một người bạn ngoại quốc đến thưởng thức món trứng chiên thịt cua trứ danh của quán.

Trên tài khoản X, PEACHII chia sẻ cô gọi món theo thực đơn, trong đó ghi rõ trứng cuộn cua có giá 1.500 baht. Tuy nhiên, khi tính tiền, số tiền phải trả lên đến 4.000 baht. Theo lời PEACHII, nhà hàng sau đó giải thích mức giá cao hơn là do họ sử dụng loại cua "chất lượng hơn".

Nữ Youtuber thừa nhận món ăn ngon, phần thịt cua đúng là cao cấp, nhưng vấn đề nằm ở chỗ mức giá mới này không được đề cập trong thực đơn. PEACHII khẳng định cô không hề gọi phiên bản đặc biệt nào, cũng không được báo trước về việc thay đổi nguyên liệu kèm mức giá khác biệt.

Món trứng cuộn cua với giá niêm yết là 1.500 baht. Ảnh: PEACHII.

Nữ thực khách cho rằng việc món ăn có đáng với giá 4.000 baht hay không còn tùy quan điểm, nhưng cảm giác bị tính phí chênh lệch so với thực đơn và việc thay đổi giá mà không thông báo trước khiến cô thất vọng.

Bài đăng của PEACHII hôm 15/8 nhanh chóng lan truyền, đạt 9 triệu lượt xem trên X chỉ trong 16 tiếng đăng tải, thu hút hàng loạt bình luận từ cư dân mạng. Hiện nhiều người chờ đợi phản hồi chính thức từ phía nhà hàng.

Món trứng cuộn cua nổi tiếng tại nhà hàng Raan Jay Fai. Ảnh:Bangkok Post

Raan Jay Fai nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Mahachai, quận Phra Nakhon, Bangkok. Quán nhận sao Michelin ngay từ lần đầu tiên Bangkok được đưa vào cẩm nang Michelin năm 2018 và giữ vững danh hiệu đến nay.

Chủ quán Supinya Junsuta, 81 tuổi, được nhiều tín đồ ẩm thực khắp thế giới biết đến và từng trở thành nhân vật chính trong một phim tài liệu ra mắt tại Bangkok hồi tháng 6.

Tuấn Anh (Theo Bangkok Post)