AnhTranh "Quý cô cầm quạt" của danh họa Gustav Klimt được bán với giá 85,3 triệu bảng (hơn 108 triệu USD), ngày 27/6.

Theo The Value, tác phẩm nhận quan tâm lớn nhất của giới sưu tầm khi xuất hiện tại Tuần đấu giá nghệ thuật hiện đại, đương đại London, do Sotheby's tổ chức. Tranh do Hoàng Lâm Thi Vận - người sáng lập một công tư vấn nghệ thuật - đấu giá cho khách hàng của cô ở Hong Kong.

Bức 'Quý cô cầm quạt' đạt mức 108 triệu USD Tác phẩm "Dame mit Fäche" (Quý cô cầm quạt). Video: Herbert Weidner

Tác phẩm được danh họa người Áo Gustav Klimt (1862-1918) vẽ từ năm 1917 tới 1918, kích thước 100x100 cm. Họa sĩ khắc họa cô gái mặc áo choàng mềm mại, tay cầm quạt. Phục trang và quạt phảng phất màu sắc nghệ thuật Trung Quốc, còn nhân vật mang dấu ấn mỹ nữ trong trường phái hội họa Ukiyo-e (Phù thế) của Nhật Bản. Các hình ảnh chim phượng hoàng, sếu, hoa sen trên nền tranh đều là họa tiết điển hình trong nghệ thuật phương Đông.

Gustav Klimt yêu thích nghệ thuật châu Á, từng đưa một số biểu tượng của nghệ thuật phương Đông vào tác phẩm. Thập niên 1890, ông nghiên cứu tranh của Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ.

Tác phẩm cuối của Gustav Klimt. Ảnh: The Value

Phần lớn phụ nữ trong tranh Gustav Klimt xuất thân tầng lớp thượng lưu, danh tính cô gái trong tác phẩm đấu giá lần này còn là bí ẩn. Một số nhà nghiên cứu cho rằng cô là vũ nữ. Gương mặt cô gái tự tin, miệng cười nhẹ.

Gustav Klimt qua đời năm 1918 trong đại dịch cúm Tây Ban Nha. Lúc họa sĩ mất, giá vẽ trong phòng làm việc của ông treo hai bức Quý cô cầm quạt và Cô dâu. Bức Cô dâu hiện được trưng bày ở Cung điện Belvedere, Vienna. Năm 2021, cung điện mượn Quý cô cầm quạt, hai bức tranh được đặt cạnh trong một căn phòng, triển lãm suốt một năm.

"Quý cô cầm quạt" và bức "Cô dâu" trên giá vẽ của Gustav Klimt, ảnh chụp không lâu sau khi họa sĩ qua đời. Ảnh: The Value

Theo các chuyên gia của cung điện, hai bức tranh đều chưa hoàn chỉnh. Quý cô cầm quạt chỉ còn thiếu "một vài chi tiết" trong khi tác phẩm còn lại chưa hoàn chỉnh một phần phía bên phải.

Tác phẩm được đấu giá lần này từng thuộc sở hữu của một số nhà sưu tập ở Vienna như Galerie Gustav Nebehay, Erwin Böhler, Dr Rudolf Leopold. Sau năm 1981, tranh nằm trong bộ sưu tập của Serge Sabarsky (New York). Năm 1994, Sotheby's đấu giá tác phẩm ở mức 11,6 triệu USD.

Hai tác phẩm cuối của danh họa được triển lãm năm 2021. Ảnh: The Value

Gustav Klimt có nhiều tác phẩm được đấu giá cao, kỷ lục là bức Water Serpents II, hơn 183 triệu USD. Tác phẩm xếp thứ bảy trong số 10 bức tranh đắt nhất thế giới. Tạp chí The Times xếp Gustav Klimt trong số 10 họa sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 20. Ông được xem là tên tuổi xuất chúng của trường phái Tượng trưng, chủ yếu vẽ hình thể phụ nữ, khai thác vẻ quyến rũ của họ, bất luận là trong trang phục kín đáo hay trạng thái khỏa thân.

Nghinh Xuân (theo The Value)