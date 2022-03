10 bức tranh đắt nhất thế giới

Nafea faa ipoipo? (When will you marry?) xếp thứ tư với giá 210 triệu USD. Theo New York Times, trước đó, năm 2015, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin bức tranh được Rudolf Staechelin - cựu giám đốc điều hành của Sotheby's - bán cho một người mua Qatar giá gần 300 triệu USD. Tuy nhiên, phiên tòa tranh chấp hồi tháng 7/2017 cho thấy tác phẩm được bán giá 210 triệu USD vào năm 2014, thấp hơn 90 triệu USD với báo cáo ban đầu.

Năm 1891, họa sĩ người Pháp Paul Gauguin đến Tahiti để tìm kiếm cảm hứng sáng tác. Ông dành hai năm du lịch khắp đất nước và vẽ phong cảnh, phụ nữ bản địa. Bức Nafea faa ipoipo? được vẽ năm 1892, chất liệu sơn dầu, mô tả hai phụ nữ trẻ ngồi trên đồng cỏ. Cô gái phía trước mặc trang phục truyền thống của Tahiti, cài hoa trên tai biểu thị cho việc đang tìm kiếm chồng. Người ngồi phía sau mặc váy kiểu phương Tây, kín đáo. Ảnh: AP