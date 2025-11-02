Bữa ăn gà rán gây sốt của tỷ phú Jensen Huang ở Hàn Quốc

Bữa tối giản dị của ba tỷ phú công nghệ ở quán gà rán bình dân Seoul gây chú ý toàn cầu, cho thấy cách người Hàn biến thói quen ăn uống thường ngày thành biểu tượng văn hóa.

Tối 30/10, bữa ăn của CEO Nvidia Jensen Huang cùng hai lãnh đạo cấp cao của Samsung và Hyundai đã biến quán gà rán bình dân ở Gangnam, Seoul thành tâm điểm thế giới.

Ba ông trùm công nghệ với tổng tài sản hơn 200 tỷ USD chọn chimaek, bữa ăn với gà rán giòn tan và bia lạnh, làm món chính cho buổi gặp gỡ. Họ ngồi quanh bàn thấp, nâng ly bia, thưởng thức miếng gà rán cay và cười nói như những thực khách bình thường. Theo Chosun Ilbo, Jensen Huang là người đề xuất trải nghiệm văn hóa chimaek nổi tiếng của Hàn Quốc.

Ba tỷ phú công nghệ ăn gà rán uống bia tại một quán gà rán ở Seoul, ngày 30/10. Ảnh: Yonhap

Sau buổi gặp, hiệu ứng "Jensen" lan khắp Hàn Quốc. Doanh thu của chuỗi Kkanbu Chicken tăng gấp đôi, nhân viên phải làm việc xuyên đêm để đáp ứng lượng đơn hàng tăng đột biến. Hình ảnh ba tỷ phú công nghệ bên đĩa gà rán nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội, biến Kkanbu thành điểm check in mới ở Seoul.

Chimaek không xa lạ với người Hàn. Chimaek, ghép từ chi (chicken - gà rán) và maek (maekju - bia), là một phần quen thuộc trong đời sống. Với người Hàn, đây không chỉ là món ăn mà là nghi thức xã hội, dịp để bạn bè, đồng nghiệp xả stress sau giờ làm, chia sẻ câu chuyện bên bàn nhậu.

Một phần chimaek có giá 15.000-20.000 won (khoảng 280.000-370.000 đồng), được tính toán kỹ lưỡng về hương vị. Vị cay khiến thực khách muốn uống bia, bia lạnh làm dịu cay, lớp da gà chiên hai lần giữ độ giòn mà không ngấm dầu.

Ba tỷ phú công nghệ nhậu gà rán uống bia ở Seoul [CEO Nvidia Jensen Huang cùng hai lãnh đạo cấp cao của Samsung và Hyundai ăn gà rán, uống bia. Video: Yonhap

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực, chimaek thể hiện lối sống hiện đại, bình đẳng và gắn kết, khác với văn hóa nhậu truyền thống chỉ dành cho nam giới. Một bài viết trên The Korea Times gọi đây là "món ăn dân chủ", khi mọi tầng lớp đều có thể thưởng thức, không cần nhà hàng sang trọng.

Chimaek không phải là sáng tạo thuần túy của Hàn Quốc, mà bắt nguồn từ ảnh hưởng của văn hóa phương Tây sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Gà rán được du nhập qua các binh sĩ Mỹ, ban đầu phổ biến ở các quán bar gần căn cứ quân sự. Đến những năm 1960-1970, các quán gà rán đầu tiên mọc lên ở Seoul và Daegu, với công thức đặc trưng. Gà được chiên hai lần để lớp da giòn rụm, không ngấm dầu và thường được ướp gia vị cay nồng như gochujang (tương ớt) hoặc tỏi. Sự kết hợp với bia bắt đầu phổ biến vào những năm 1970, khi bia hơi trở nên dễ tiếp cận hơn nhờ các nhà máy bia địa phương như Hite và Cass.

Bước ngoặt lớn đến vào những năm 1980-1990, khi chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy các sự kiện thể thao để quảng bá hình ảnh quốc gia. Đặc biệt, trong World Cup 2002 giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, chimaek trở thành "món ăn cổ vũ" quốc dân. Người dân tụ tập trước TV, gọi gà rán giao tận nơi và uống bia để cổ vũ đội tuyển, biến nó thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết.

Một nghiên cứu về văn hóa ẩm thực Đông Á cho rằng, chimaek không chỉ tăng tinh thần đoàn kết mà còn giúp ngành chăn nuôi gà vượt khủng hoảng sau năm 1997, kéo theo sự phát triển của hàng chục nghìn quán nhậu trên toàn quốc.

Từ thập niên 2010, chimaek bước ra thế giới qua làn sóng Hallyu. Các bộ phim như Reply 1988, My Love From The Star đưa hình ảnh gà rán và bia thành "biểu tượng Hàn Quốc" trong mắt khán giả quốc tế.

Thành phố Daegu hiện được mệnh danh là thủ phủ chimaek với hơn 1.000 quán chuyên biệt và lễ hội thường niên Daegu Chimac Festival thu hút hơn một triệu khách mỗi năm, mang về doanh thu 150 tỷ won chỉ trong 5 ngày năm 2024.

Lễ hội Daegu Chimac Festival quảng bá văn hóa ăn gà rán uống bia của người Hàn. Ảnh: Vistkorea

Chimaek không chỉ là thức ăn, mà là một nghi thức xã hội. Trong xã hội Hàn Quốc, nơi giờ làm việc trung bình dài nhất trong nhóm các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) - khoảng 1.900 giờ mỗi năm, chimaek đại diện cho sự giải tỏa sau giờ làm.

Người Hàn thường rủ nhau ăn chimaek vào tối thứ Sáu hoặc cuối tuần. Họ ngồi quây quần quanh bàn thấp, cùng bạn bè vừa trò chuyện vừa thưởng thức gà rán cay và bia lạnh - một kiểu anju, tức món ăn nhắm phổ biến trong các buổi nhậu. Nghiên cứu từ Korea JoongAng Daily nhấn mạnh chimaek phản ánh sự chuyển dịch từ văn hóa truyền thống như soju với món Hàn cổ điển, sang hiện đại, dễ tiếp cận và giá rẻ.

Ăn gà rán uống bia là một kiểu nhậu đặc trưng ở Hàn. Ảnh: realkoreastory

Ở góc nhìn học thuật, chimaek được xem là một dạng văn hóa lai, sự kết hợp giữa món gà rán kiểu Mỹ và hương vị đặc trưng của Hàn Quốc, thể hiện cách ẩm thực bản địa thích ứng với toàn cầu hóa. Theo Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại New York (KCCNY), dù không phải món Hàn truyền thống (hansik), chimaek vẫn được coi là một phần hồn cốt của ẩm thực Hàn nhờ tinh thần sáng tạo và tính gắn kết cộng đồng mà nó mang lại.

Từ món ăn bình dân phổ biến sau thập niên 1970, chimaek đã vươn lên thành biểu tượng văn hóa toàn cầu, thậm chí được cả các tỷ phú công nghệ chọn làm "món chính" cho những cuộc gặp lịch sử.

Mai Phương (Theo The Korea Times, Yonhap, Realkoreastory)