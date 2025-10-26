Bữa ăn bán trú học sinh 25 nghìn đồng 'rất ít thịt, canh loãng, nấu qua loa'

Nhìn những suất cơm bán trú của con lèo tèo vài miếng thịt, tôi có cảm giác nấu qua loa.

Tôi là một phụ huynh có con đang theo học tại một trường tiểu học. Tôi có băn khoăn về bữa ăn bán trú của con, như sau:

Suất ăn có giá 25.000 đồng một bữa, tuy nhiên thực phẩm theo tôi rất sơ sài, không đảm bảo dinh dưỡng. Mỗi bữa ăn thường chỉ có cơm, món mặn rất ít thịt hoặc trứng, canh loãng, rau nấu qua loa.

Bữa ăn bán trú có giá 25 nghìn đồng tại trường của con tôi. Ảnh: Nguyễn Thị

Tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm, nhưng phụ huynh không dám phản ánh.

Thứ hai, về việc học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài: Trong cuộc họp phụ huynh đầu năm, giáo viên chủ nhiệm thông báo rằng việc học tiếng Anh với người nước ngoài là bắt buộc, nên đề nghị 100% phụ huynh đăng ký cho con học.

Tuy nhiên, ở một lớp khác cùng trường, giáo viên chủ nhiệm lại thông tin rằng nội dung này không bắt buộc, nhưng vẫn vận động phụ huynh đăng ký vì liên quan đến điểm thi đua của giáo viên.

Cụ thể, nếu lớp có nhiều học sinh đăng ký học thì giáo viên được cộng điểm thi đua, ngược lại, nếu số học sinh đăng ký không đạt chỉ tiêu thì bị trừ điểm thi đua. Điều này tạo áp lực cho phụ huynh và học sinh, đồng thời không đúng tinh thần tự nguyện của chương trình ngoại khóa.

Vậy tôi và các phụ huynh khác cần phải làm gì trước những tình trạng này?

