BTS ra mắt video quảng bá du lịch Seoul

Video chính thức của nhóm nhạc BTS sẽ được phát hành vào ngày 11/9 trên website, Youtube, Facebook và Instagram của Văn phòng xúc tiến Du lịch Seoul.

Chiều 4/9, Văn phòng Xúc tiến du lịch Seoul phối hợp cùng nhóm nhạc thần tượng BTS ra mắt chuỗi video quảng bá du lịch Seoul năm 2020. Đây là hoạt động tích cực của thành phố Seoul nhằm quảng bá du lịch trong thời kỳ Covid-19 với thông điệp "See you soon in Seoul - Hẹn sớm gặp lại bạn tại Seoul".

Nhóm nhạc BTS làm video quảng bá du lịch Seoul Video ngắn ra mắt ngày 4/9 bắt đầu với chữ I trong cụm "I • SEOUL • U" - biểu tượng của thành phố Seoul.

Chuỗi video này gồm 7 phần, mỗi thành viên BTS sẽ cùng người hâm mộ đếm ngược đến ngày 11/9. Mỗi phần là một video ngắn sản xuất với ý tưởng mở khóa màn hình điện thoại bằng cách vẽ từng chữ cái của cụm "I • SEOUL • U". Video sẽ được đăng tải trên website, Facebook Fanpage, Instagram chính thức của Văn phòng xúc tiến Du lịch Seoul vào 17h hàng ngày (giờ Hàn Quốc) các ngày 4/9 - 10/9.

Cũng 17h ngày 11/9, bản chính thức của video quảng bá du lịch Seoul năm 2020 của BTS sẽ được phát hành trên toàn thế giới.

Ngoài ra, Văn phòng xúc tiến Du lịch Seoul còn tổ chức chương trình gửi bình luận thể hiện mong muốn được xem bản chính thức của video quảng bá. Người tham gia để lại bình luận nhận xét tại video teaser và đăng ký theo dõi kênh Youtube của Văn phòng xúc tiến du lịch Seoul sẽ có cơ hội nhận được các phần quà từ chương trình.

BTS là nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc. Là đại sứ quảng bá du lịch danh dự của Seoul trong 4 năm, từ năm 2017 đến nay, BTS góp phần không nhỏ quảng bá hình ảnh Seoul tới du khách trên toàn thế giới, đặc biệt là người hâm mộ làn sóng văn hóa Hàn Quốc (hallyu) và Kpop.

"Chúng tôi thực hiện video này để bày tỏ niềm hy vọng và cổ vũ mọi người cùng nhau vượt qua thời kỳ khó khăn. Chúng tôi mong rằng video quảng bá cùng nhóm nhạc BTS lần này sẽ nhận được nhiều sự quan tâm đến từ các bạn trẻ đang mong chờ được đến Seoul và Hàn Quốc trong tương lai gần" - ông Hong Jae Seon, đại diện Văn phòng xúc tiến Du lịch Seoul, nói.

Khánh Hòa

