BTS được đề cử năm hạng mục tại VMAs 2021

BTS có mặt tại một trong bốn hạng mục quan trọng nhất là "Ca khúc của năm" với bản hit Dynamite, theo danh sách được MTV công bố rạng sáng 12/8 (giờ Việt Nam). Họ cạnh tranh với các tác phẩm: Leave The Door Open (Bruno Mars), WAP (Cardi B ft. Megan Thee Stallion), Levitating (Dua Lipa), Drivers license (Olivia Rodrigo).

Ngoài ra, họ có tên trong bốn đề cử khác: "Ca khúc nhạc pop xuất sắc", "Ca khúc Kpop xuất sắc", "Vũ đạo xuất sắc" và "Biên tập xuất sắc".

Justin Bieber dẫn đầu với bảy đề cử, Megan Thee Stallion xếp thứ hai khi được gọi tên ở sáu hạng mục. Hai cái tên đình đám là Taylor Swift và Ariana Grande lần lượt nhận bốn và ba đề cử. Năm ngoái, Ariana Grande nhận chín đề cử, dẫn đầu danh sách.

MTV Video Music Awards sẽ diễn ra tại Barclays Center, New York vào ngày 12/9, có khán giả tham dự. Theo Pitchfork, để đảm bảo an toàn, ban tổ chức yêu cầu khách phải có giấy xác nhận đã tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc giấy xét nghiệm âm tính nCoV, đeo khẩu trang trong suốt chương trình. Họa sĩ Kehinde Wiley thiết kế một phiên bản mới cho chiếc cup, đánh dấu 40 năm ra mắt của lễ trao giải.

Một số hạng mục chính tại VMAs 2021

Video của năm

WAP - Cardi B (ft Megan Thee Stallion)

Popstar - DJ Khaled/ Drake (Justin Bieber đóng chính)

Kiss Me More - Doja Cat (ft. SZA)

Bad Habits - Ed Sheeran

Montero - Lil Nas X (phim Call Me By Your Name)

Save Your Tears - The Weeknd

Nghệ sĩ của năm

Ariana Grande

Doja Cat

Justin Bieber

Megan Thee Stallion

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Bài hát của năm

Mood - 24kGoldn ft. iann dior

Dynamite - BTS

WAP - Cardi B ft. Megan Thee Stallion

Levitating - Dua Lipa

Drivers license - Olivia Rodrigo

Leave the Door Open - Silk Sonic

Nghệ sĩ mới xuất sắc

24kGoldn

Giveon

The Kid Laroi

Olivia Rodrigo

Polo G

Saweetie

Màn trình diễn của năm

Wallows - Are You Bored Yet?

Ashnikko - Daisy

SAINt JHN - Gorgeous

24kGoldn - Coco

JC Stewart - Break My Heart

Latto - Sex Lies

Madison Beer - Selfish

The Kid Laroi - Without You

Olivia Rodrigo - Drivers license

Girl in red - Serotonin

Fousheé - My slime

Jxdn - Think About Me