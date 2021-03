Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS sẽ trình diễn tại lễ trao giải Grammy lần thứ 63.

Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ đăng video thông báo rạng sáng 8/3 (theo giờ Việt Nam) kèm ghi chú: "Tiết mục sẽ rất bùng nổ" (It's going to be dynamite!). Video thu hút 4,3 triệu lượt xem, gần một triệu lượt thích sau sáu giờ đăng. Nhiều khán giả dự đoán nhóm biểu diễn bản hit Dynamite.

BTS lần đầu có sân khấu riêng sau hai năm tham dự lễ trao giải. Trước đó, năm 2019, nhóm góp mặt trong tiết mục của Lil Nas X. Loạt nghệ sĩ xác nhận biểu diễn tại Grammy năm nay là: Taylor Swift, Billie Eilish, Cardi B, Harry Styles, Doja Cat, Dua Lipa, Megan Thee Stallion...

BTS biểu diễn tại Grammy Thông báo BTS biểu diễn tại Grammy 2021. Video: Grammy.

Năm nay, BTS cũng lần đầu được đề cử với bản hit Dynamite. cạnh tranh giải "Màn biểu diễn nhạc pop của nhóm/bộ đôi xuất sắc" với các nhóm nghệ sĩ gồm: Lady Gaga và Ariana Grande (ca khúc Rain on Me), Justin Bieber và Quavo (Intentions), Dua Lipa và J Balvin, Bad Bunny, Tainy (ca khúc Un Dia (One Day)), Taylor Swift và Bon Iver (Exile)...

Grammy được Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ tổ chức thường niên, tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Sự kiện được tổ chức lần đầu năm 1959. Lễ trao giải Grammy lần 63 dự kiến diễn ra ngày 14/3 tại Los Angeles, Mỹ, sau hai tháng hoãn vì Covid-19.

BTS được thành lập năm 2010 và hoạt động từ tháng 5/2013. Trong sáu năm, nhóm phát hành bảy album và sáu EP (mini album). Họ là đại diện K-pop đầu tiên nhận giải "Nhóm nhạc xuất sắc" của Billboard Music Awards. Tháng 4/2019, nhóm được vinh danh trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới của Time. Billboard vinh danh BTS là ngôi sao nhạc Pop vĩ đại nhất năm 2020.

Hiểu Nhân