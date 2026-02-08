Bruno Fernandes thăng hoa nhờ được chơi tự do

Được cho phép đá tự do tối đa, Bruno Fernandes đang đạt phong độ cao nhất mùa giải, trở thành trung tâm trong chuỗi trận thăng hoa của Man Utd thời Michael Carrick.

Man Utd vừa hạ Tottenham 2-0 để nối dài mạch thắng lên 4 trận, còn Fernandes giành giải "Cầu thủ hay nhất trận". Tiền vệ Bồ Đào Nha ấn định tỷ số, sau khi ghi dấu giày vào bàn đầu tiên của Bryan Mbeumo.

Dù thường kín tiếng, HLV Michael Carrick đã không né tránh câu hỏi liệu Fernandes có phải cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh hiện tại. "Có thể lắm", ông nói. "Cậu ấy chơi rất ổn định, luôn tạo dấu ấn ở những thời điểm then chốt. Fernandes có thể chơi nhiều vị trí, và tạo ra khác biệt cho đội bóng".

Bàn thắng vào lưới Tottenham mới chỉ là pha lập công đầu tiên của Fernandes sau 7 trận. Nhưng nếu chỉ nhìn vào con số đó để đánh giá, sẽ là thiếu sót lớn. Bởi từ khi trở lại sau chấn thương, Fernandes đã góp công cho Man Utd nhiều hơn thế.

Bruno Fernandes mừng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Man Utd trước Tottenham ở vòng 25 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 7/2/2026. Ảnh: Reuters

Trong 5 trận trước đó, anh kiến tạo 6 bàn thắng. Riêng tại Ngoại hạng Anh, tiền vệ 31 tuổi đang có 12 pha kiến tạo, tiến gần con số kỷ lục 20 đường chuyền thành bàn mà Thierry Henry và Kevin De Bruyne từng thiết lập. Khả năng đóng góp vào lối chơi của Fernandes ngày càng được cải thiện.

Sức sáng tạo của anh cũng đang ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với phần còn lại. Thủ quân Man Utd đã chuyền bóng để tạo ra 74 cơ hội dứt điểm cho đồng đội tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhiều hơn người đứng thứ hai là Declan Rice tới 27 đường chuyền. Chỉ trong năm trận gần nhất sau chấn thương, Fernandes đã tạo ra 23 cơ hội.

Bàn thắng vào lưới Tottenham cũng giúp tiền vệ Bồ Đào Nha cán mốc 200 lần góp công vào bàn thắng cho Man Utd, gồm 104 bàn thắng và 96 đường kiến tạo, sau 314 trận. Trong lịch sử CLB ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, chỉ Wayne Rooney đạt được cột mốc này nhanh hơn. Những huyền thoại như Paul Scholes, Ryan Giggs, David Beckham hay Cristiano Ronaldo đều cần nhiều trận hơn Fernandes để chạm tới dấu mốc tương tự.

Man Utd 2-0 Tottenham Diễn biến chính trận Man Utd 2-0 Tottenham.

Theo Athletic, bí quyết thăng hoa của Fernandes nằm ở Carrick, khi ông đã để cầu thủ số 10 hay bậc nhất thế hệ của anh trở lại đúng vai trò sở trường.

Dưới thời Ruben Amorim, Fernandes thường xuyên phải chơi lùi sâu hơn, nhằm hỗ trợ quá trình triển khai bóng và giữ cấu trúc đội hình. Với Carrick thì khác. Tiền vệ 31 tuổi được đẩy cao hơn, hoạt động gần cấm địa hơn, và hệ quả là tầm ảnh hưởng ở khu vực quyết định tăng rõ rệt. Trước Tottenham, Fernandes có 46 lần chạm bóng ở một phần ba cuối sân, thống kê cao thứ hai của anh trong một trận Ngoại hạng Anh mùa này.

Tuy nhiên, cách sử dụng Fernandes không chỉ dừng ở việc "đá số 10". Thực tế, bàn thắng vào lưới Tottenham đến từ một tình huống Fernandes xuất hiện ở bên trái cấm địa, xâm nhập cột xa để dứt điểm từ quả tạt của Diogo Dalot. Điều đó phản ánh đúng bản chất lối chơi hiện tại của anh, không cố định vào một vị trí.

Carrick cũng thừa nhận điều này. Ông cho rằng Fernandes có thể chơi nhiều vai trò khác nhau, xuất hiện ở những không gian khác nhau, và luôn tạo ra khác biệt trong các thời khắc quan trọng. Đó là phẩm chất đã theo Fernandes suốt nhiều năm.

Amorim cũng đánh giá Fernandes rất cao. Trên thực tế, điểm phàn nàn hiếm hoi mà ông từng công khai đề cập là việc đội trưởng của mình thường xuyên "đi tìm bóng", xuất hiện ở khắp mặt sân thay vì giữ kỷ luật vị trí. Amorim cho rằng điều quan trọng là toàn đội vận hành tốt và thắng, không phải để Fernandes chơi hay.

Bruno Fernandes trong trận Man Utd gặp Aston Villa trên sân Villa Park, thành phố Birmingham, tối 21/12/2025. Ảnh: Reuters

Vì thế, Amorim chọn kéo Fernandes đá thấp hơn, chấp nhận hy sinh một phần hiệu quả tấn công để cải thiện khả năng kiểm soát thế trận. Ông tin rằng nếu không làm vậy, lối chơi tổng thể của đội sẽ gặp vấn đề. Nhưng hệ quả là Man Utd mất đi sự sắc bén ở khu vực cuối sân. Đó là bài toán cân bằng mà Amorim không tìm được lời giải trọn vẹn.

Carrick tiếp cận theo hướng khác. Thay vì giao cho Fernandes một nhiệm vụ cụ thể, ông trao cho anh quyền tự do tối đa. Điều này được chính anh xác nhận sau trận đấu, bằng từ "tự do" để mô tả thay đổi lớn nhất dưới thời HLV mới. Theo đội trưởng Man Utd, Carrick khuyến khích các cầu thủ tự chịu trách nhiệm trên sân, tự đưa ra quyết định trong từng tình huống.

"Đến nay, chúng tôi đã làm rất tốt mọi việc Carrick và ban huấn luyện yêu cầu", Fernandes nói với TNT Sports. "Chúng tôi đã rất dũng cảm khi nhận trách nhiệm trong một số thời điểm của trận đấu, ra sân và làm bất cứ điều gì cần thiết để thắng".

Sự tự do đó mang lại cho Man Utd một diện mạo khác. Họ chơi linh hoạt, khó lường và nhịp nhàng hơn. Ở trận gặp Tottenham, có thời điểm họ tự tin ban bật bên phần sân nhà, để vượt qua sức ép lớn từ đội khách. Fernandes có lúc còn thoải mái tạt bóng kiểu vắt chéo chân để biểu diễn, dù không thành cơ hội.

Với Fernandes, đó là điều kiện lý tưởng để phát huy toàn bộ phẩm chất. Anh xuất hiện trong hầu hết những pha bóng hay, kết nối các tuyến, tạo ra nhịp điệu cho lối chơi và thường xuyên có mặt ở các khoảnh khắc quyết định.

Hoàng An (theo Athletic)