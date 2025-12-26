Ai đủ sức gánh vác Man Utd khi Fernandes vắng mặt?

Man Utd sẽ phải đương đầu với lịch thi đấu dày đặc mà không có đội trưởng kiêm nhạc trưởng Bruno Fernandes, để lại bài toán nan giải dành cho HLV Ruben Amorim.

Lần đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này, Man Utd sẽ thi đấu mà không có sự phục vụ của Bruno Fernandes, khi họ tiếp Newcastle trong ngày Boxing Day 27/12. Tiền vệ Bồ Đào Nha đang gặp vấn đề gân kheo và sự vắng mặt của anh để lại một khoảng trống lớn về tầm ảnh hưởng lên lối chơi của đội chủ sân Old Trafford, như khẳng định của Amorim là "không thể thay thế".

Những cầu thủ ra sân và đá chính nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh từ tháng 1/2020.

Trận thua Aston Villa 1-2 hôm 21/12 - trận Fernandes chấn thương - mới chỉ là lần thứ ba anh bị thay ra sau giờ nghỉ giữa trận trong màu áo Man Utd xét ở mọi mặt trận. Hai lần trước đó là trận gặp Tottenham tháng 10/2020 ở Ngoại hạng và Real Sociedad tháng 2/2021 ở Europa League.

Tiếp Newcastle ở vòng 18 hôm nay mới chỉ là dịp thứ hai cựu tiền vệ của Sporting Lisbon bỏ lỡ Ngoại hạng Anh vì chấn thương, trong gần 6 năm gắn bó tại Old Trafford. Dịp duy nhất trước đây Fernandes phải nghỉ thi đấu cho Man Utd cũng vì chấn thương là hai trận liền vào tháng 5/2024 trước Crystal Palace và Arsenal. Một dịp khác, anh cũng từng vắng vì cúm, là từ tận tháng 3/2022.

Từ khi ra Man Utd đầu 2020, Fernandes là cầu thủ Ngoại hạng Anh duy nhất thi đấu hơn 300 trận nhà nghề cấp CLB (308 trận), và chỉ vắng mặt 17 trong tổng số 325 trận của "Quỷ Đỏ" trên mọi đấu trường. Trong suốt thời gian đó, không ai vắng mặt ít trận hơn anh, cũng chỉ có James Tarkowski và Jordan Pickford của Everton là ra sân nhiều hơn.

Man Utd ở Ngoại hạng Anh khi có và không có Bruno Fernandes.

Điều khiến Amorim lo ngại là thành tích kém cỏi của đội bóng khi thiếu Fernandes. Các thống kê từ giải Ngoại hạng Anh cho thấy Man Utd có thể sẽ rất nhớ nhạc trưởng của họ nếu anh không kịp trở lại ở các trận đấu sắp tới, với tỷ lệ thắng của "Quỷ Đỏ" giảm rõ rệt trong quá khứ khi không có ngôi sao 31 tuổi. Những trận Fernandes ra sân, Man Utd đạt tỷ lệ thắng 48,1%, nhưng tỷ lệ này chỉ còn 33,3% trong 9 trận anh vắng mặt.

Sức tấn công của Man Utd cũng suy giảm mỗi khi thiếu Fernandes. Trung bình số bàn thắng mỗi trận giảm từ 1,6 lúc anh thi đấu xuống còn 1,3 lúc vắng mặt, trong khi trung bình số pha dứt điểm mỗi trận cũng giảm từ 14,5 xuống 10,7.

Man Utd đã thua 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh khi cầu thủ sinh năm 1994 vắng mặt, trong đó có ba trận họ không ghi được bàn. Đây sẽ là tổn thất lớn cho giai đoạn Giáng sinh và đầu năm mới bận rộn.

Fernandes (trắng) dính chấn thương tại vòng 17 Ngoại hạng Anh trên sân Villa Park hôm 18/12. Ảnh: Reuters

Trận thua 0-2 trước Newcastle hồi tháng 12 năm ngoái là lần gần nhất Fernandes không có tên trong đội hình xuất phát của Man Utd ở Ngoại hạng Anh. Bấy giờ, "Quỷ Đỏ" hoàn toàn mất phương hướng, chỉ một lần dứt điểm trúng đích trong màn trình diễn nhạt nhòa.

Nếu cộng thêm 4 trận Fernandes vào sân từ băng ghế dự bị (1 thắng, 3 thua), rõ ràng Man Utd chật vật khi không có anh. Trong 8 trận Ngoại hạng Anh gần nhất Fernandes bỏ lỡ hoàn toàn hoặc vào sân từ ghế dự bị, Man Utd thua 7 và hòa 1, họ cũng không ghi nổi bàn ở 6/8 trận đó.

Fernandes không phải là cầu thủ tấn công duy nhất vắng mặt tại Man Utd lúc này. Bryan Mbeumo và Amad Diallo cũng không thể góp mặt do tham dự Cup các Quốc gia châu Phi (AFCON). Đây là ba nhân tố sáng tạo nhất trong tay Amorim. Tiền vệ Bồ Đào Nha dẫn đầu Man Utd về số bàn thắng kỳ vọng (xG), số cơ hội và số cơ hội ngon ăn tạo ra, với nhiều cơ hội đến từ các phạt góc và đá phạt trực tiếp của anh.

Những cầu thủ sáng tạo của Man Utd ở Ngoại hạng Anh 2025-2026.

Matheus Cunha sẽ phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Cầu thủ 26 tuổi đã gây ấn tượng gần đây, ghi hai và kiến tạo một bàn trong ba trận gần nhất. Anh có pha di chuyển gần 50m dọc sân để tận dụng món quà từ hàng thủ Bournemouth trong trận hòa 4-4 kịch tính tại Old Trafford ở vòng 16.

Cunha di chuyển dọc sân để ghi bàn trong trận hòa Bournemouth 4-4.

Tiền đạo Brazil còn là một phần trong khâu pressing tuyến đầu hiệu quả của Man Utd ở trận gần nhất gặp Aston Villa, khi tận dụng sai lầm của hậu vệ Matty Cash để dứt điểm góc hẹp thành công.

Cunha ghi bàn từ góc hẹp trong trận thua Aston Villa 1-2 hôm 21/12.

Bản đồ các pha dứt điểm và kiến tạo của Cunha trong 14 lần ra sân ở Ngoại hạng kể từ khi gia nhập từ Wolves cho thấy anh có thể tạo ra ảnh hưởng lớn bên trong và xung quanh vùng cấm đối thủ. Tiền đạo này có khả năng đảm nhận một trong hai vị trí số 10 lệch trong hệ thống, do đó nếu Cunha có thể duy trì được phong độ cao trong giai đoạn Fernandes hồi phục chấn thương, Man Utd sẽ "đỡ" cảm thấy nhớ tiền vệ thủ quân của họ hơn.

Bản đồ dứt điểm và kiến tạo của Matheus Cunha ở Ngoại hạng Anh 2025-2026.

Amorim sẽ sắp xếp đội hình ra sân thế nào?

Matthijs de Ligt chưa chắc kịp trở lại sau chấn thương lưng, nhưng Casemiro nhiều khả năng sẽ quay lại đội hình sau khi hết án treo giò. Với việc Manuel Ugarte thi đấu kém trước Villa, thay đổi này dường như là lựa chọn đương nhiên cho trận tiếp Newcastle.

Ở hàng thủ, Man Utd có thể đón lần đá chính đầu tiên trong mùa này của Lisandro Martinez sau khi bình phục chấn thương. Anh đã lấp chỗ trống tiền vệ trung tâm khi Fernandes rời sân tại Villa Park, nhưng nhiều khả năng cầu thủ Argentina sẽ đá ở bộ ba trung vệ trước Newcastle. Một trong những trung vệ trẻ của Man Utd, Ayden Heaven hoặc Leny Yoro, có thể phải nhường chỗ.

Sự vắng mặt của Fernandes sẽ khiến HLV Amorim (phải) xáo trộn các phương án nhân sự chiến thuật của Man Utd thời gian tới. Ảnh: Goal

Bài toán chính của Amorim sẽ xoay quanh cấu trúc "tứ giác" ở trung tuyến. Nếu Casemiro và Cunha chắc suất, HLV 40 tuổi còn hai vị trí phải điền vào. Nếu Kobbie Mainoo kịp bình phục chấn thương bắp chân từng khiến anh bị loại khỏi trận trước, Amorim có thể trao cho cầu thủ trẻ này lần đá chính hiếm hoi.

Dù thời gian qua dấy lên những thông tin về việc Mainoo và những người thân cận làm đủ mọi cách để rời Old Trafford, Amorim trước đây từng đề cập đến việc Mainoo được xem là người thay thế Fernandes.

Nếu Mainoo thi đấu, Mason Mount sẽ đảm nhận vị trí số 10 lệch còn lại bên cạnh Cunha. Ngược lại, nếu Mainoo không kịp lấy lại thể lực, Mount có thể là phương án thay thế trực tiếp khả dĩ nhất cho Fernandes. Anh từng chơi tiền vệ trung tâm nhiều lần và sẽ hỗ trợ bộ ba cao nhất hàng công bằng những pha di chuyển tiến công.

So sánh khu vực hoạt động của Mount và Fernandes mùa này.

Điều này sẽ cho Amorim cơ hội gọi lại Joshua Zirkzee ở vị trí số 10 và tránh sử dụng cặp tiền vệ thiếu cơ động Casemiro - Ugarte. Xét ở vị trí tự nhiên của Mount, vốn thường ở nách trái trung lộ, nó tương đồng với khu vực Fernandes hay hoạt động.

Man Utd đã chơi không tồi trong thất bại trước Villa, tạo được nhiều cú dứt điểm hơn đối thủ hiện đang đứng thứ ba ở Ngoại hạng. Tuy nhiên, mất Fernandes cho trận tiếp Newcastle sẽ là vấn đề lớn.

Hoàng Thông (theo Premier League)