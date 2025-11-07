Bruce Willis hiếm hoi lộ diện

Tài tử Bruce Willis được khen tươi tắn khi đi dạo cùng người chăm sóc giữa lúc chiến đấu căn bệnh sa sút trí tuệ.

Theo TMZ, Bruce Willis, 70 tuổi, có chuyến dạo phố biển Los Angeles hôm 6/11. Trong bộ ảnh của paparazzi, sao Die Hard trông tươi tắn, khỏe khoắn nhưng có lúc phải vịn vào lan can để giữ thăng bằng. Diễn viên đeo kính râm, đội nón bóng chày, mặc trang phục thoải mái. Thi thoảng, ông nắm tay, trò chuyện với người chăm sóc.

Bruce Willis tươi cười khi nắm tay người chăm sóc trên phố Los Angeles. Ảnh: The Image Direct

Lần hiếm hoi tài tử xuất hiện trước công chúng kể từ khi thông báo giải nghệ do suy giảm sức khỏe năm 2022. Một năm sau, vợ thứ hai của ông - cựu người mẫu Emma Heming, 47 tuổi - thông báo nghệ sĩ mắc hội chứng sa sút trí tuệ thể trán thái dương (frontotemporal dementia). Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, căn bệnh này ảnh hưởng đến tính cách, làm thay đổi hành vi của bệnh nhân. Đến nay, chưa có phương pháp điều trị hoặc chữa khỏi.

Hiện Bruce Willis sống riêng để được đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp hỗ trợ 24/7. Từ khi diễn viên mắc bệnh, vợ kề cận bên ông. Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News hồi tháng 8, cô cho biết đã chuyển diễn viên đến một chỗ an toàn, yên tĩnh hơn nhà của họ vì biết Bruce dễ bị kích động bởi tiếng ồn. Nhà mới của ông không xa nơi ở của gia đình. Hàng ngày, vợ chồng duy trì thói quen ăn sáng, tối cùng nhau.

Bruce Willis và Emma Heming trong chuyến đi chơi năm 2022. Ảnh: Instagram/ Emma Heming Willis

Theo Emma, việc để chồng sống riêng là "một trong những quyết định khó khăn nhất" nhưng cô tin Bruce cũng muốn điều đó vì các con. Cả hai có với nhau hai con gái - Mabel, 13 tuổi, và Evelyn, 11 tuổi, "Tôi nghĩ anh ấy muốn các con sống trong một mái ấm nơi đáp ứng các nhu cầu của chúng, thay vì của anh", cô nói thêm.

Cũng trong buổi trò chuyện, cô cho biết dù Bruce Willis không còn khả năng giao tiếp, ông vẫn khỏe mạnh và linh hoạt. Thỉnh thoảng vợ cũ của Bruce - minh tinh Demi Moore - và ba con gái riêng của họ đến thăm, cập nhật hình ảnh của ông lên trang cá nhân. Hồi tháng 3, Demi Moore khiến nhiều khán giả xúc động khi đăng ảnh ôm chồng cũ dịp mừng sinh nhật ông.

Bruce Willis cõng con gái út Evelyn Bruce Wilis cõng con gái út trên phố New York tháng 11/2024. Video: Instagram/ Emma Heming Willis

Bruce Willis sinh năm 1955, là diễn viên người Mỹ gốc Đức. Ông được nhiều người biết sau loạt tác phẩm hài tình cảm thập niên 1980 như Moonlighting, Hudson Hawk. Về sau, tài tử chuyển hướng đóng phim hành động và góp mặt trong hàng loạt bom tấn đình đám. Tổng doanh thu phòng vé của ông khoảng hơn 8,3 tỷ USD, thuộc top 100 diễn viên ăn khách nhất mọi thời, theo The Numbers. Năm 1987, ông cưới Demi Moore, ly hôn sau 13 năm chung sống. Năm 2009, ông đi bước nữa với Emma Heming.

Phương Thảo (theo TMZ)