Vợ Bruce Willis kể chuyện chăm chồng bệnh tật

Vợ Bruce Willis cho biết chồng đang sống riêng để những người chăm sóc chuyên nghiệp hỗ trợ tốt hơn sau hai năm bị sa sút trí tuệ.

Ngày 27/8, cựu người mẫu Emma Heming Willis, 47 tuổi, trò chuyện với nhà báo Diane Sawyer về cuộc sống hiện tại của chồng cô - tài tử Bruce Willis, 70 tuổi - trên kênh ABC. Cô cho biết thể chất của nghệ sĩ vẫn khỏe mạnh nhưng não đang yếu đi. "Anh ấy dần mất khả năng ngôn ngữ và cả nhà đã học cách thích nghi. Chúng tôi có cách riêng để giao tiếp với anh ấy", cô nói thêm.

Theo Emma, Bruce Willis vẫn nhận ra vợ bởi tâm trạng của diễn viên tốt lên mỗi khi cô ở bên. Hiện sao Die Hard duy trì tốt mối quan hệ với năm con gái, gồm hai bé út - con chung với Emma, và ba con riêng với vợ cũ Demi Moore. Hồi tháng 3, minh tinh đăng ảnh chúc mừng sinh nhật chồng cũ.

"Anh ấy thường nắm tay chúng tôi. Khi mọi người ôm hôn anh, Bruce đáp lại và thích điều đó. Với tôi, thế là đủ rồi. Tôi không cần anh phải nhớ vợ mình là ai, ngày cưới hay chuyện nọ chuyện kia. Tôi chỉ cần cảm thấy giữa chúng tôi vẫn còn sự kết nối. Và tôi vẫn còn cảm thấy như vậy", Emma cho biết.

Emma Heming và Bruce Willis qua ống kính của Demi Moore. Nhiều năm qua, minh tinh giữ mối quan hệ tốt với chồng cũ và gia đình mới của ông, thường sang thăm và hỗ trợ họ. Ảnh: Instagram Demi Moore

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Emma Heming kể lại thời điểm phát hiện căn bệnh của chồng qua một số dấu hiệu như tính cách thay đổi. Cô nhận ra Bruce có vấn đề khi thấy người vốn ấm áp và tràn đầy tình cảm như ông bỗng trở nên xa lánh vợ con, thờ ơ với mọi người.

Trước thái độ đó, Emma lo lắng và sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô tự hỏi làm sao có thể tiếp tục cuộc hôn nhân nếu cả hai không còn cảm xúc như trước. Đồng thời, Emma chứng kiến tật nói lắp hồi nhỏ của chồng trở lại. Tại nơi làm việc, Bruce bắt đầu quên lời thoại, bỏ lỡ tín hiệu và đôi khi tỏ vẻ bối rối nhưng không ai biết lý do.

Tháng 3/2022, Bruce Willis giải nghệ do bị bất lực ngôn ngữ, suy giảm khả năng giao tiếp, đọc và viết. Một năm sau, gia đình thông báo tài tử mắc hội chứng sa sút trí tuệ thể trán thái dương (frontotemporal dementia). Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, căn bệnh ảnh hưởng đến tính cách, làm thay đổi hành vi của bệnh nhân. Hiện chưa có phương pháp điều trị hoặc chữa khỏi.

Bruce Willis cõng con gái Bruce Wilis cõng con gái út trên phố New York tháng 11/2024. Video: Instagram/ Emma Heming Willis

Trên chương trình, Emma kể lại bản thân đã hoảng loạn khi nhận kết quả chẩn đoán, được bác sĩ thông báo "không còn hy vọng". Còn Bruce, cô cho rằng có lẽ ông "không xâu chuỗi được những chuyện đã xảy ra". Trong những tháng đầu, Emma phải đưa ra nhiều lựa chọn khó khăn cho bản thân và con cái. Một trong số đó là tiết lộ tình hình của Bruce với các con - Mabel, hiện 13 tuổi, và Evelyn, 11 tuổi - để hai con không nghĩ bố "hết quan tâm". Suốt quá trình chăm bệnh, cô nhận ra tiếng ồn có thể khiến nghệ sĩ kích động nên dừng tổ chức buổi tụ tập hay tiệc ngủ của hai con.

"Tôi không biết liệu các phụ huynh khác có thoải mái nếu để con của họ ở nhà chúng tôi hay không. Tôi đã chủ động tách cả nhà khỏi những gia đình khác. Đó là giai đoạn rất khó khăn", cô cho biết.

Khi bệnh tình của tài tử trở nặng, Emma Heming và những thành viên trong nhà quyết định chuyển ông đến một ngôi nhà thứ hai an toàn và yên tĩnh hơn, không xa nơi ở của cô. Emma cũng thuê đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp để hỗ trợ Bruce cả ngày lẫn đêm. Hàng ngày, cô duy trì thói quen ăn sáng, tối với chồng.

Cựu người mẫu cho biết việc để chồng sống riêng là "một trong những quyết định khó khăn nhất" nhưng cô tin Bruce cũng muốn điều đó vì con cái. "Tôi nghĩ anh ấy muốn các con sống trong một mái ấm nơi đáp ứng các nhu cầu của chúng, thay vì của anh", cô nói thêm.

Bruce Willis đón sinh nhật cùng đại gia đình năm 2023. Diễn viên đứng giữa hai con gái lớn Tallulah (trái) và Scout, Demi Moore đứng cạnh Rumer (phải) và Mabel. Ảnh: Instagram Demi Moore

Vợ tài tử từng nghĩ phải tự gánh vác mọi thứ, trước khi nhận ra có thể nhờ mọi người hỗ trợ. Theo cô, chỉ đến khi con riêng của chồng - Scout Willis, 34 tuổi - nói lo lắng cho mẹ kế nhiều hơn bố, cô mới biết đã đến lúc cần được giúp đỡ.

Emma kể: "Tôi sẽ không bao giờ quên lúc Scout nói điều đó. Tôi đã nghĩ: 'Đúng vậy, mình đang suy sụp. Mình cần tự vực dậy'". Sau đó, cô đã đi điều trị trầm cảm, tìm người chăm Bruce Willis.

Trải nghiệm này thúc đẩy cô ủng hộ những người làm công việc chăm bệnh, kêu gọi hỗ trợ cho những gia đình có người thân bị sa sút trí tuệ. Tháng 9, cô dự kiến phát hành hồi ký The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path, được Amazon mô tả là cẩm nang giúp những người đồng cảnh ngộ vượt qua khó khăn.

Bruce Willis sinh năm 1955, là diễn viên người Mỹ gốc Đức. Ông được nhiều người biết sau loạt tác phẩm hài tình cảm thập niên 1980 như Moonlighting, Hudson Hawk. Sau đó, tài tử chuyển hướng đóng phim hành động và góp mặt trong hàng loạt bom tấn đình đám. Tổng doanh thu phòng vé của ông khoảng hơn 8,3 tỷ USD, thuộc top 100 diễn viên ăn khách nhất mọi thời, theo The Numbers. Năm 2009, Bruce cưới Emma Heming.

Phương Thảo (theo ABC, People)