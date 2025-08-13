Brodard ra mắt bộ sưu tập bánh Trung thu 2025

Bộ sưu tập năm nay với 4 thiết kế hộp sáng tạo, cùng 20 hương vị bánh từ những nguyên liệu tuyển chọn khắt khe.
Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp vĩnh cửu của thiên nhiên, từng hộp bánh được chế tác như một khu vườn nghệ thuật, nơi cánh chim, hoa lá và sắc màu hòa vào nhau, mang theo thông điệp an lành. Theo đại diện Brodard, mỗi thiết kế là sự kết hợp của thẩm mỹ hiện đại và kỹ thuật thủ công tinh xảo, thể hiện tinh thần của thương hiệu.
Trong đó, 5 dòng nhân bánh mới là điểm nhấn góp phần làm phong phú trải nghiệm ẩm thực mùa trăng. Nhân bánh mới gồm: gà quay jambon bát bửu, đậu xanh kim sa lava, long nhãn rượu vang, sò điệp sốt bào ngư, thập cẩm chay…
Tước Thu Ca (hộp 2 bánh) gợi khoảnh khắc giao mùa yên bình, với sắc cam đất, hình ảnh đôi én đậu trên cành mẫu đơn biểu trưng cho gắn kết và khởi đầu may mắn.
Thu Thanh Tân (hộp 4 bánh) được mô tả nhẹ nhàng như buổi sớm đầu thu, kết hợp gam màu xanh bạc hà và hồng phấn, khơi gợi cảm giác an yên, tinh khôi.
Còn Hội Hoa Thu (hộp 6 bánh) là bản hòa ca của chim muông, hoa lá, màu vàng nhạt và xanh ngọc hòa quyện trong không gian sum vầy, thịnh vượng.
Đặc biệt, Thu Phú Ca (hộp VIP) được thiết kế hai tầng, mang màu xanh navy, điểm xuyết vân hoa mẫu đơn in nổi UV mềm mại, cùng khóa mạ vàng và tay cầm da sang trọng. Hộp gồm 4 bánh tuyển chọn, trà ô long tứ quý và nhiều món quà sức khỏe.
"Mỗi chiếc bánh Brodard là sự kết tinh của nguyên liệu thuần khiết, nghệ thuật ẩm thực truyền thống và bàn tay khéo léo của nghệ nhân. Từ hạt sen, đậu xanh đến trái cây, hải sản hay thảo mộc quý… đều được chúng tôi tuyển chọn kỹ lưỡng để tạo nên những hương vị hài hòa, gợi nhớ ký ức mùa trăng và đánh thức cảm xúc đoàn viên", đại diện thương hiệu cho biết.
Ra đời từ năm 1948, Brodard là một trong những thương hiệu ẩm thực lâu đời tại TP HCM. Suốt nhiều thập kỷ, Brodard không chỉ chinh phục thực khách bởi hương vị tinh tế, còn bởi sự chỉnh chu trong từng thiết kế hộp bánh.
Bộ sưu tập bánh Trung thu "Sắc thiên nhiên - Hương đoàn viên".
Brodard
Website: www.brodardbakery.com
Email: brodard@brodardbakery.com
Showroom 1: 72 Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn, TP HCM
Showroom 2: 11 Nguyễn Thiệp, phường Sài Gòn, TP HCM
Hotline: 0913 041 948
Thanh Thư
Ảnh: Brodard