Britney Spears nhận 15 triệu USD để viết sách

MỹCa sĩ Britney Spears ký hợp đồng trị giá 15 triệu USD cho tự truyện về cuộc đời cô.

Theo Pagesix, ngày 21/2, Spears và nhà xuất bản Simon & Schuster đạt thỏa thuận về cuốn sách kể lại các sự kiện quan trọng ca sĩ từng trải qua. Cô dự kiến tiết lộ những bí mật về hành trình trở thành ngôi sao nhạc pop, mối quan hệ với các thành viên trong gia đình và việc bị cha ruột giám hộ.

Ca sĩ Britney Spears tại một sự kiện ra mắt phim năm 2019. Ảnh: EPA

Đại diện nhà xuất bản cho rằng sách sẽ là một trong những tự truyện đắt giá nhất lịch sử đơn vị này, chỉ sau hợp đồng với vợ chồng cựu Tổng thống Obama trị giá 60 triệu USD, ký năm 2017. Tổng thống Bill Clinton cũng từng nhận 15 triệu USD cho cuốn My Life phát hành năm 2001.

Hợp đồng của Britney Spears được ký vài tháng sau khi cô chiến thắng phiên tòa về quyền giám hộ. Ca sĩ bị cha Jamie Spears quản lý đời tư và tài sản từ năm 2008, sau bê bối tự giam mình trong phòng cùng các con. Những năm gần đây, ca sĩ liên tục xin tòa hủy bỏ nhưng không thành công. Britney cho rằng cha lạm dụng quyền giám hộ để trục lợi và ngược đãi cô.

Do tranh cãi, cuối năm 2019, tòa án Los Angeles trao quyền kiểm soát các quyết định về đời sống cá nhân của Britney Spears cho nhân viên giám hộ Jodi Montgomery. Ông Jamie chỉ còn kiểm soát về tài sản. Giữa năm 2021, cha Britney đồng ý rút khỏi quyền giám hộ với lý do sức ép từ công chúng.

Framing Britney Spears Trailer "Framing Britney Spears" - phim tài liệu về cuộc đời "công chúa nhạc pop". Video: NY Times

Câu chuyện đấu tranh đòi tự do của Britney Spears gây chú ý trong năm qua. Cô vào danh sách 100 nhân vật truyền cảm hứng do tạp chí Time công bố hồi tháng 9/2021. Ngôi sao truyền hình Paris Hilton nhận xét: "Chúng ta từng thấy cô ấy liên tiếp phá các kỷ lục âm nhạc. Nhưng sau cánh gà, Britney chiến đấu và sống sót sau hơn một thập niên bị ngược đãi bởi quyền giám hộ. Trong năm 2021, phong trào đòi trả tự do Britney từ cộng đồng fan toàn thế giới thu hút sự chú ý của công chúng. Trái tim chúng ta tan vỡ khi nghe cô ấy lên tiếng về những nỗi đau. Mặc cho bóng đêm bao phủ cuộc đời, Britney vẫn vui vẻ và chia sẻ sự tích cực với mọi người".

Phương Mai (theo Pagesix)