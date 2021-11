Britney Spears muốn sinh thêm con

Ca sĩ Britney Spears cho biết muốn có thêm một con gái sau khi thoát giám hộ suốt hơn 13 năm.

Ngày 17/11, Britney Spears viết trên trang cá nhân: "Tôi đang nghĩ đến việc có thêm một em bé. Tôi tự hỏi liệu đứa trẻ lần này có thể là con gái không". Cô đăng bức ảnh đen trắng về bàn chân em bé đứng cạnh một người trưởng thành kèm bài viết.

Từ lâu, Britney Spears nhiều lần thổ lộ muốn có thêm con khi mất quyền nuôi hai con trai vào tay chồng cũ Kevin Federline. Tại phiên điều trần cuối tháng 6, ca sĩ tiết lộ không được cha cho phép lấy chồng, sinh con và bị ép đặt vòng tránh thai từ năm 2008.

Britney Spears (trái) và chồng sắp cưới Sam Asghari. Ảnh: Britney Spears Instagram

Britney Spears nhận lời cầu hôn của bạn trai Sam Asghari hồi tháng 9 sau gần sáu năm yêu. Hai người quen khi đóng chung MV Slumber Party của ca sĩ. Cô là người trực tiếp chọn Asghari cho vai diễn. Họ nhanh chóng hẹn hò sau lần hợp tác và ở bên nhau 5 năm qua. Cả hai lần đầu lên thảm đỏ tại buổi công chiếu phim Once Upon A Time in Hollywood tại Los Angeles năm 2019.

Sam Asghari sinh năm 1994 tại Iran, cao 1,88 m, nặng 89 kg. Gia đình chuyển tới Mỹ sống khi anh đang học trung học. Anh bắt đầu sự nghiệp tại Hollywood với tư cách huấn luyện viên thể hình, sau đó thử sức với các vai trò như người mẫu, diễn viên.

Britney Spears bị cha Jamie Spears giám hộ từ năm 2008, sau bê bối tự giam mình trong phòng cùng các con. Cô cho rằng ông Jamie lạm dụng quyền để trục lợi và ngược đãi mình. Do tranh cãi, cuối năm 2019, tòa án Los Angeles trao quyền kiểm soát các quyết định về đời sống cá nhân của ca sĩ cho người khác. Từ đó, ông Jamie chỉ còn kiểm soát tài sản của con gái. Hôm 12/11, tòa ra phán quyết ngừng việc giám hộ Britney Spears, cho phép cô tự quyết định về kinh tế, đời tư.

Phương Mai