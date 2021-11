Britney Spears đóng phim

Ca sĩ Britney Spears cho biết mới quay xong một phim, dự án đầu tiên của cô sau khi thoát giám hộ.

Ngày 24/11, Britney Spears thông báo trên mạng xã hội cô mới hoàn thành phần ghi hình dự án phim The Idol nhưng không tiết lộ cụ thể. Ca sĩ cũng chúc các fan nhiều niềm vui, hạnh phúc trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Britney Spears đóng vai phụ trong "How I Met Your Mother" (2018). Ảnh: IMDB

Theo Pinknews, gần đây, ca sĩ The Weeknd cũng cho biết đang sản xuất dự án phim cùng tên. Anh đóng chính cùng ca sĩ người Australia Troye Sivan. Phim kể về một sao nữ nhạc pop phải lòng giáo chủ một tổ chức tôn giáo cuồng tín. Tuy nhiên, êkíp không xác nhận thông tin Britney Spears tham gia dự án.

Ngoài sự nghiệp ca hát, Britney Spears thường xuyên xuất hiện trong các dự án điện ảnh, truyền hình. Đầu thập niên 2000, cô góp mặt trong các phim như Will & Grace, Crossroads. Từ khi bị giám hộ năm 2008, ca sĩ chỉ đóng một vai phụ trong series How I Met Your Mother.

Hôm 12/11, thẩm phán ở Los Angles ra quyết định bỏ việc giám hộ Britney Spears sau hơn 13 năm. Tòa không yêu cầu Britney Spears phải khám sức khỏe trước khi ngừng việc giám hộ. Toàn bộ tài sản đang được các bên giám hộ quản lý sẽ được chuyển hết về quỹ ủy thác của ca sĩ.

Britney Spears bị cha Jamie Spears giám hộ từ năm 2008, sau bê bối tự giam mình trong phòng cùng các con. Những năm gần đây, ca sĩ liên tục xin tòa hủy bỏ nhưng không thành công. Cô cho rằng ông Jamie lạm dụng quyền để trục lợi và ngược đãi mình.

Framing Britney Spears Trailer "Framing Britney Spears" - phim tài liệu ủng hộ phong trào đòi trả tự do Britney Spears. Video: NY Times

Phương Mai (theo Pinknews)