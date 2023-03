Brendan Fraser: Hào quang muộn

Sau hơn ba thập niên đóng phim với nhiều vai chính, Brendan Fraser thắng giải Oscar đầu tiên khi đã 54 tuổi.

Tài tử The Whale vượt qua bốn ứng viên gồm: Austin Butler (phim Elvis), Colin Farrell (The Banshees of Inisherin), Bill Nighy (Living) và Paul Mescal (Aftersun) để giành giải Nam chính xuất sắc Oscar 2023, sáng 13/3 (giờ Hà Nội). Diễn viên nói: "Những năm qua rất khó khăn. Tôi xuống đáy đại dương và nay nổi lên mặt nước. Tôi chỉ muốn nói rất biết ơn với chiến thắng này".

Brendan Fraser - tài tử Hollywood chật vật tìm lại ánh hào quang Trailer phim "The Whale". Brendan Fraser giành giải Nam chính xuất sắc Oscar 2023 cho vai diễn Charlie. Video: A24

Trong The Whale, Brendan vào vai Charlie - người đàn ông đồng tính nặng 272 kg, nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với con gái sau nhiều năm không liên lạc. Trước khi ghi hình, tài tử tham khảo ý kiến của tổ chức phi lợi nhuận The Obesity Action Coalition (OAC - Liên minh Hành động chống Béo phì), tìm hiểu thông tin về chứng rối loạn ăn uống từ các bác sĩ dinh dưỡng, nhà tâm lý học.

Brendan cho thấy sự tuyệt vọng của nhân vật, như trong phân đoạn Charlie bị người giao đồ ăn bắt gặp. Nhân vật ăn ngấu nghiến pizza, đồ ăn vặt trong tủ lạnh, sau đó nôn ra và khóc thành tiếng.

Trong "The Whale", tài tử hóa thân người nặng 272 kg. Brendan Fraser phải mặc những bộ đồ từ 22,5 đến 136 kg. Mỗi ngày quay phim, tài tử mất khoảng sáu tiếng hóa trang và một tiếng để tháo bỏ phục trang. Ảnh: A24

Theo Variety, Brendan vào vai như thể đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối đóng phim. Nghệ sĩ và đạo diễn Darren Aronofsky cam kết không rời khỏi set quay trừ khi cả hai kiệt sức. "Nếu không làm vậy, tôi không xứng đáng với vai diễn. Tôi đã vắt kiệt sức thể hiện mình trên màn ảnh", diễn viên nói.

Giới phê bình đa phần đánh giá cao màn hóa thân của tài tử. Tờ Chicago Sun Times nhận xét: "Brendan truyền cho nhân vật Charlie sự thông minh, khiếu hài hước và cả con tim. Đây là một trong những màn diễn xuất hay nhất, thuộc một trong những bộ phim xuất sắc của năm". Tờ Telegraph viết: "Vai diễn gây xúc động một phần bởi người xem có thể yêu mến nhân vật dưới vỏ bọc một người khổng lồ. Brendan có thể biến Charlie thành người phức tạp, nhiều thiếu sót, nhưng luôn đong đầy tình thương".

Theo thống kê từ IMDb, diễn viên mang về 27 chiến thắng từ các liên hoan phim và lễ trao giải điện ảnh lớn nhỏ với vai Charlie. Trong khi đó, các vai diễn trước chỉ đem về cho tài tử tổng cộng bảy giải thưởng. Năm ngoái, trang Variety xếp The Whale đứng đầu danh sách 13 phim hay nhất của Brendan.

Brendan Fraser - tài tử Hollywood chật vật tìm lại ánh hào quang Brendan Fraser và diễn viên Hồng Châu - đề cử giải Nữ phụ Oscar 2023 - trong một cảnh của phim "The Whale". Video: The Screenplay

Trước khi chiến thắng ở Oscar, sự nghiệp của Brendan Fraser nhiều chìm nổi. Tài tử bắt đầu diễn xuất đầu thập niên 1990, nhanh chóng nổi danh với thể loại phim hài sau một số vai nhỏ. Với George of the Jungle (1997), nghệ sĩ gây ấn tượng khi vào vai chàng trai có thể lực phi thường nhưng ngờ nghệch trong tình yêu. Diễn viên nói với Variety rằng để đạt ngoại hình lý tưởng, anh phải ép cân khiến sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng.

Theo Guardian, nhiều năm sau đó Brendan bị "đóng khung" trong những vai ưa nhìn nhưng tính cách ngớ ngẩn, nhằm mang đến tiếng cười cho người xem. Các phim như The Scout, Airheads (1994) hay Glory Daze (1995) có sự góp mặt của Brendan trong vai chính đều xoay quanh những câu chuyện hời hợt, không giúp tài tử nâng tầm diễn xuất.

Diễn viên không ngại thử sức thể loại tâm lý, chính kịch, hay đảm nhận những vai diễn mà các ngôi sao khác từ chối. Năm 1998, Brendan góp mặt trong Gods and Monsters, đóng cùng Ian McKellen, kể về những ngày cuối đời của đạo diễn đồng giới James Whale. "Nhiều người có lẽ đã nói với Brendan rằng đừng nhận vai diễn đó. Brendan là một thanh niên thẳng thắn và kiên quyết, cậu ấy luôn để tâm vào công việc", bạn diễn McKellen nói với Variety.

Tuy nhiên, những nỗ lực của Brendan không đem về thành tích nào nổi bật. Phần lớn sự nghiệp, tài tử góp vai trong dự án nhượng quyền thương mại, kịch bản không đòi hỏi diễn viên truyền tải nhiều cảm xúc. Bên cạnh số ít phim gây chú ý, hầu hết vai của Brendan mờ nhạt. Thậm chí, có những phim anh không được nêu tên trong phần danh đề (credit).

Brendan Fraser năm 1991 (trái) khi sự nghiệp gây chú ý và diễn viên năm 2016 (phải). Ảnh: The New Daily

Năm 1999, Fraser lột xác với tạo hình nhà thám hiểm Rick O'Connell trong loạt phim The Mummy. Theo Variety, bộ phim hành động đã mang lại hiệu ứng hình ảnh rực rỡ, giúp Brendan trở thành hình mẫu đàn ông lý tưởng trên màn ảnh. Đạo diễn Stephen Sommers nói với Variety: "Brendan có khả năng diễn xuất cùng khiếu hài hước tuyệt vời".

Thế nhưng, một lần nữa, tài tử thiếu may mắn trong sự nghiệp. Trong quá trình ghi hình phần ba The Mummy ở Trung Quốc năm 2008, diễn viên gặp chấn thương khi đóng các cảnh hành động. Theo GQ, Brendan trải qua nhiều cuộc phẫu thuật trong bảy năm để giảm áp lực lên tủy sống và dây thần kinh, thay thế một phần đầu gối.

Năm 2007, khi sự nghiệp đang đi xuống, diễn viên ly hôn người đẹp Afton Smith và phải chi tiền chăm sóc con cái 900.000 USD mỗi năm.

Tháng 3/2018, Brendan kể về lần diễn viên bị Philip Berk - Chủ tịch Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA) - sàm sỡ, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ. Việc bị lạm dụng ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc diễn xuất, khiến tài tử chán nản, quyết định rút lui khỏi màn ảnh.

Sau chiến thắng tại Oscar, Brendan mong muốn góp mặt trong những dự án đa dạng thể loại và quy mô, đồng thời đòi hỏi nhiều kỹ năng diễn xuất. Diễn viên bỏ ngỏ việc trở lại với vai diễn trong loạt phim The Mummy. "Tôi sẽ cân nhắc nếu ai đó nghĩ ra ý tưởng phù hợp", tài tử nói.

Người hâm mộ đang mong chờ sự xuất hiện của Brendan trong dự án được đầu tư 200 triệu USD - Killers of the Flower Moon - do nhà làm phim gạo cội Martin Scorsese đạo diễn, có Robert De Niro và Leonardo DiCaprio tham gia, dự kiến ra mắt trong năm nay.

Quế Chi