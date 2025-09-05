Brazil thắng trận đậm nhất dưới thời Ancelotti

BrazilBrazil đè bẹp Chile 3-0 ở lượt áp chót và vươn lên thứ hai vòng loại World Cup 2026 - khu vực Nam Mỹ.

Ghi bàn: Estevao 38', Paqueta 72', Bruno Guimaraes 76'.

Trận này, HLV Carlo Ancelotti mạnh dạn thử nghiệm đội hình, do Brazil đã giành vé dự World Cup 2026. Nhà cầm quân người Italy loại toàn bộ dàn ngôi sao của Real, như Vinicius, Rodrygo, Eder Militao, cũng như siêu sao Neymar.

Estevao Willian móc bóng mở tỷ số trong trận Brazil thắng Chile 3-0 ở lượt áp chót vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ ngày 4/9. Ảnh: LAPRESSE

Dù vậy, với những Raphinha, Gabriel Martinelli, Estevao Willian hay Joao Pedro, Brazil vẫn tạo thế trận một chiều trước Chile. Chủ nhà kiểm soát bóng 64%, dứt điểm 22 lần với 7 cú trúng đích, còn Chile chỉ có 3 cú sút chệch mục tiêu.

Phút 38, từ pha phối hợp nhịp nhàng bên cánh trái, Raphinha thoát xuống dứt điểm chạm người thủ thành Lawrence Vigouroux. Bóng bay hướng về khung thành, để Estevao tung móc mở tỷ số. Estevao năm nay 18 tuổi, vừa chuyển đến Chelsea từ Palmeiras với giá 37,7 triệu USD, kèm phụ phí 27 triệu USD tùy vào thành tích.

Sang hiệp hai, Brazil tiếp tục áp đảo và ghi thêm hai bàn từ những cú dứt điểm cận thành của Lucas Paqueta và Bruno Guimaraes, ấn định chiến thắng 3-0. Với kết quả này, Brazil duy trì mạch sạch lưới qua ba trận dưới thời Ancelotti. Trong dịp FIFA Days hồi tháng 6, họ hòa Ecuador 0-0 và thắng Paraguay 1-0.

Paraguay ăn mừng tấm vé dự World Cup đầu tiên kể từ năm 2010 tại Nam Phi. Ảnh: Bleacher

Nam Mỹ cũng xác định đủ sáu đại diện giành vé trực tiếp tới World Cup 2026, sau loạt trận hôm qua. Sau Argentina, Ecuador và Brazil, đến lượt Uruguay, Paraguay và Colombia giành vé dự ngày hội bóng đá thế giới.

Trong đó, Paraguay lần đầu giành vé dự World Cup sau 16 năm, Colombia trở lại sau khi vắng mặt ở Qatar 2022. Còn Uruguay lần thứ tư liên tiếp góp mặt.

Ngoài sáu đội có vé trực tiếp, đội đứng thứ bảy vòng loại khu vực Nam Mỹ sẽ giành suất dự play-off liên lục địa. Đây là cuộc cạnh tranh giữa Venezuela (18 điểm) và Bolivia (17 điểm). Ở lượt hạ màn, Bolivia tiếp Brazil, còn Venezuela chạm trán Colombia.

Hồng Duy