Neymar phản bác Ancelotti

BrazilSiêu sao 33 tuổi Neymar phản ứng mạnh về việc không được HLV Carlo Ancelotti triệu tập vào đội tuyển Brazil.

Hôm 26/8, HLV Ancelotti chốt danh sách tuyển Brazil gặp Chile và Bolivia. Về việc chưa gọi Neymar trở lại, ông lý giải rằng siêu sao 33 tuổi gặp vấn đề về thể lực.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn sau trận Santos hòa Fluminense 0-0 hôm 31/8, Neymar phản bác: "Tôi không được gọi vì vấn đề chuyên môn, mà không phải thể lực. Nhưng dẫu sao, người quyết định luôn là HLV".

Neymar (phải) đối đầu đồng đội cũ ở tuyển Brazil và PSG, Thiago Silva trong trận Santos 0-0 Fluminense hôm 31/8. Ảnh: AP

Lần gần nhất Neymar chơi cho Brazil là trận thua Uruguay 0-2 hôm 17/10/2023. Khi đó, anh bị đứt dây chằng đầu gối và phải nghỉ gần một năm. Sau khi trở lại, Neymar tiếp tục phải nghỉ dài hạn 5 lần khác với những vấn đề khác nhau. Cuối tuần trước nữa, siêu sao 33 tuổi cũng phải nghỉ tập vài ngày vì đau nhẹ.

Neymar lỡ ba lần tập trung tuyển Brazil từ đầu năm 2025: vào tháng 3, tháng 6 và tháng 9. Tuy nhiên, nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, anh vẫn còn cơ hội cho hai lần triệu tập tháng 10 và 11.

Với Brazil, hai trận gặp Chile ngày 5/9 và Bolivia ngày 10/9 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Trước đó, thầy trò Ancelotti đã sớm giành vé dự World Cup với 25 điểm sau 16 trận, hơn đội xếp thứ bảy Venezuela bảy điểm. 6 đội dẫn đầu vòng loại khu vực Nam Mỹ sau 18 trận sẽ giành vé trực tiếp, trong khi đội xếp thứ bảy phải tranh vé vớt với đại diện châu lục khác.

Trong đợt tập trung tháng 9, ngoài Neymar, Ancelotti cũng không gọi Vinicius, Rodrygo và Eder Militao - ba học trò cũ ở Real.

Neymar cùng PSG đối đầu Bayern của Ancelotti ở Champions League năm 2017. Ảnh: Icon Sport

Neymar hiện giữ kỷ lục ghi 79 bàn cho tuyển Brazil, hơn kỷ lục cũ của Pele hai bàn. Anh từng giúp Brazil vào bán kết World Cup 2014, tứ kết World Cup 2018 và tứ kết World Cup 2022.

Từ khi trở lại Santos hồi tháng 2, Neymar chơi 19 trận và ghi 6 bàn. Việc Neymar chưa lấy lại phong độ và thể lực tốt nhất khiến CLB lâm nguy. Santos hiện xếp thứ 16 giải vô địch Brazil, với 22 điểm sau 21 trận, chỉ hơn đội xếp thứ 17 Victoria hiệu số bàn thắng bại. Các đội xếp từ 17 đến 20 sau 38 vòng sẽ phải xuống hạng.

Thời đỉnh cao, Neymar ghi 136 bàn trong 225 trận cho Santos (năm 2009 đến 2013), 105 bàn trong 186 trận cho Barca (2013-2017) và 118 bàn trong 173 trận cho PSG (2017-2023).

Ancelotti bắt đầu dẫn dắt Brazil từ tháng 6. LĐBĐ Brazil (CBF) kỳ vọng HLV từng 5 lần vô địch Champions League sẽ giúp đội bóng áo vàng xanh bước lên đỉnh cao tại World Cup 2026.

Thanh Quý (theo AS)