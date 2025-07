Brad Pitt vào top 50 sao Hollywood 'quyến rũ nhất mọi thời'

Brad Pitt là một trong những ngôi sao Mỹ quyến rũ nhất mọi thời nhờ lối diễn xuất và phong thái tự tin, theo tạp chí Harper's Bazaar.

Hôm 10/7, Harper's Bazaar công bố danh sách thường niên do tạp chí này bình chọn, có sự góp mặt của nhiều diễn viên, rapper và ngôi sao thể thao Mỹ. Top 50 không xếp hạng thứ bậc, được lựa chọn dựa trên ngoại hình và cách họ thể hiện cá tính.

Theo tạp chí này, Brad Pitt ghi dấu ấn từ vai diễn trong Thelma & Louise (1991), với hình ảnh chàng cao bồi điển trai. Anh tiếp tục khẳng định sức hút qua hàng loạt vai diễn nổi bật trong Mr. & Mrs. Smith, Babel và Inglourious Basterds. Một trong những cảnh phim gây ấn tượng với khán giả là khi Brad Pitt cởi trần, khoe cơ bắp săn chắc trong Fight Club.

Trailer 'F1' Trailer "F1", dự án mới nhất của Brad Pitt, công chiếu trong nước ngày 27/6. Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+). Video: Warner Bros. Pictures Vietnam

Brad Pitt, 62 tuổi, là tài tử hàng đầu Hollywood suốt ba thập niên qua. Theo The Numbers, các phim anh đóng vai chính kiếm khoảng 5 tỷ USD tại phòng vé. Ngôi sao đoạt nhiều giải uy tín như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTAs. Tài tử trải qua hai cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston (2000-2005) và Angelina Jolie (2014-2019), hiện hẹn hò Ines de Ramon - bạn gái kém anh 29 tuổi.

Trong sự nghiệp, tài tử có nhiều màn hóa thân đa dạng. Ở Oscar 2020, anh giành tượng vàng Nam diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong Once Upon a Time in Hollywood, do Quentin Tarantino đạo diễn. Gần đây, Pitt trở lại đường đua điện ảnh với bom tấn F1, lấy bối cảnh thế giới đua xe Công thức 1. Anh vào vai tay đua kỳ cựu tái xuất để huấn luyện một tân binh, nhận nhiều lời khen về diễn xuất từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Brad Pitt chụp ảnh trang bìa cho tạp chí GQ. Ảnh: Lachlan Bailey

Trong số 50 diễn viên quyến rũ nhất mọi thời còn có James Dean - biểu tượng nam tính của thập niên 1950, nổi tiếng với phim Rebel Without a Cause, nghệ sĩ Tupac Shakur, Lenny Kravitz, tài tử Pedro Pascal, Marlon Brando, Aaron Taylor‑Johnson. Một số gương mặt mới gồm Lenny Kravitz, Bad Bunny, Charles Melton, Dev Patel, Jacob Elordi. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người hâm mộ tiếc nuối khi danh sách không có tên Tom Cruise, Leonardo DiCaprio. Năm 2024, DiCaprio góp mặt trong danh sách này.

Cát Tiên (theo Harper's Bazaar)