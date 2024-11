Brad Pitt và bạn gái dự tiệc sinh nhật Leonardo DiCaprio

Brad Pitt và bạn gái Ines de Ramon dự tiệc sinh nhật tuổi 50 của Leonardo DiCaprio cùng dàn sao hạng A.

Theo nguồn tin của People, cặp sao có mặt tại tiệc sinh nhật sớm của tài tử Leonardo DiCaprio ở Los Angeles hôm 9/11. "Pitt hòa nhã và vui vẻ, liên tục chào hỏi mọi người", nguồn tin nói. Cả hai không bên nhau suốt đêm mà dành thời gian cho các hoạt động riêng cùng bạn bè.

Brad Pitt (phải) chở bạn gái trên chiếc Porsche hôm 9/11 khi đến tiệc sinh nhật của Dicaprio. Ảnh: Backgrid

Brad Pitt 61 tuổi, là tài tử hàng đầu Hollywood suốt ba thập niên qua, đoạt nhiều giải uy tín như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTA. Tài tử trải qua hai cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston và Angelina Jolie. Anh và Jolie có sáu con, ba người là nhận nuôi.

Ines de Ramon là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng của giới giải trí Hollywood. Hiện không có thông tin chính xác tuổi của Ramon. Năm 2019, cô kết hôn với diễn viên Paul Wesley, ly hôn hồi tháng 2. Người đẹp là một trong những gương mặt đại diện cho chiến dịch Xuân Hè 2024 của hãng thời trang Uter.

Cả hai vướng tin hẹn hò từ năm 2022, khi họ cùng xuất hiện tại buổi hòa nhạc Bono ở Los Angeles. Nhiều trang tin quốc tế xác định cả hai sống cùng nhau từ tháng 2. Tháng 9, cặp sao lần đầu dự thảm đỏ cùng nhau tại LHP Venice dịp quảng bá phim Wolfs của Brad Pitt. Sinh nhật của Leonardo DiCaprio là sự kiện gần nhất Brad Pitt và Ines de Ramon xuất hiện cùng nhau.

Trên People ngày 8/11, người quen cặp sao nhận xét cả hai là "nguồn động viên lớn nhất dành cho nhau". Trong thời gian Pitt quay phim F1 ở Mexico, nhà thiết kế hiểu dự án này quan trọng với bạn trai và luôn hỗ trợ anh hết mình. Người này cũng cho biết Ines thuộc kiểu nữ phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và Pitt thích tính cách này của cô. Còn Ines được cho yêu sự quyết tâm của tài tử trong cuộc sống.

Brad Pitt và Ines de Ramon tại sự kiện ở Malibu hồi tháng 9. Ảnh: EBMRF

Ngoài Brad Pitt, các khách mời khác bao gồm "Người nhện" Tobey Maguire, ca sĩ Katy Perry, người đẹp Paris Hilton, rapper Tyga, tài tử Robert De Niro, Jamie Foxx, Chris Rock và người mẫu Cara Delevingne. Leonardo DiCaprio ăn tối với gia đình và bạn bè trước khi tận hưởng tiệc lớn cùng dàn nghệ sĩ. Bạn gái của anh - người mẫu Vittoria Ceretti, 26 tuổi, cũng tham dự.

Nguồn tin của Page Six cho biết do đây là tiệc riêng tư, tài tử Titanic yêu cầu khách mời che camera bằng hình dán của San Vicente Bungalows - câu lạc bộ của dàn sao Hollywood nổi tiếng với độ bảo mật cao. Các paparazzi khó có thể chụp ảnh, quay phim trong khuôn viên sự kiện, trừ lúc nghệ sĩ ngồi trong xe hơi hoặc trên đường đến nơi tổ chức.

Dàn sao hát mừng sinh nhật Leonardo DiCaprio Ca sĩ Stevie Wonder hát mừng sinh nhật Leonardo DiCaprio. Video: TMZ

Leonardo DiCaprio sinh ngày 11/11/1974, là diễn viên Mỹ. Với vẻ điển trai và diễn xuất ấn tượng, Leo nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích của các đạo diễn Hollywood và nổi danh toàn cầu sau Titanic (1997). Phim của DiCaprio kiếm khoảng hơn 7,2 tỷ USD tại rạp. Năm 2016, tài tử nhận tượng vàng Oscar Nam chính xuất sắc, sau bốn lần lỡ hẹn. Anh hẹn hò người mẫu Italy Vittoria Ceretti từ tháng 8/2023.

Theo Instyle, Brad Pitt, 61 tuổi, và Leonardo DiCaprio chỉ đóng chung một bộ phim Once Upon A Time in Hollywood (2019) nhưng tình bạn của cả hai kéo dài nhiều thập niên. Họ thường khen nhau trong các buổi phỏng vấn, dự sự kiện và chụp hình chung trên thảm đỏ.

Tại lễ trao giải Screen Actors Guild Awards năm 2019, Brad Pitt tiết lộ với People rằng DiCaprio đặt biệt danh cho mình là "người tình". Khi đó, anh cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn chấp nhận cách gọi này. Pitt cũng giải thích vì sao anh và DiCaprio hòa hợp trên màn ảnh. Anh nói: "Chúng tôi đều giúp đỡ và tôn trọng nhau. Cả hai cũng thấy thoải mái và vui vẻ bên nhau nên hợp tác ăn ý", anh nói.

Trailer phim "Once upon a time in Hollywood" của Brad Pitt và Leo Trailer phim "Once upon a time in Hollywood" (2019) của Brad Pitt và Leonardo DiCaprio. Video: YouTube Sony Pictures Entertainment

Phương Thảo (theo People, Page Six)