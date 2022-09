Brad Pitt ra mắt thương hiệu làm đẹp da

Brad Pitt thành lập nhãn hiệu chăm sóc da được lấy cảm hứng từ người yêu cũ Gwyneth Paltrow.

Thương hiệu Le Domaine của tài tử ra mắt hôm 21/9 với ba sản phẩm: The Serum 385 USD, The Cream 320 USD và The Cleaning Emulsion 80 USD. Brad Pitt cho biết Gwyneth Paltrow là người truyền cảm hứng giúp anh lập nên nhãn hiệu làm đẹp.

Các sản phẩm làm đẹp do Brad Pitt phát triển. Ảnh: Le Domaine

"Tôi yêu những gì Gwyneth đã làm với nhãn hiệu chăm sóc da Goop của cô ấy". Cô ấy vẫn là người bạn thực sự đáng quý", tài tử 58 tuổi nói với Vogue. Diễn viên nhớ lại hồi cả hai hẹn hò từ năm 1994 đến 1997, Gwyneth là người đầu tiên bắt anh rửa mặt hai lần một ngày. Sau khi chia tay, cả hai vẫn làm bạn tốt.

Pitt đã hợp tác với gia đình Perrin, những người trồng nho tại Château Beaucastel, một nhà máy rượu nằm ở phía nam thung lũng Rhône ở Pháp. Các sản phẩm của Le Domaine khai thác sức mạnh chống oxy hóa của nho và chứa GSM10, một phân tử độc quyền gồm sự kết hợp giữa vỏ và hạt của loại quả này.

Brad Pitt và Gwyneth Paltrow cùng để kiểu tóc pixie theo phong cách rock khi hẹn hò ở thập niên 1990. Ảnh: Ron Galella Collection

Le Domaine có kế hoạch phát hành sản phẩm thứ tư - The Fluid Cream - vào tháng 1 năm sau. Pitt cho biết các sản phẩm của hãng muốn giúp làm chậm quá trình lão hóa da một cách tự nhiên, an toàn. "Chúng ta hãy chấp nhận tuổi già, không thể chạy trốn nó, nhưng nên chăm sóc để da khỏe mạnh", anh nói.

Brad Pitt ở buổi ra mắt 'Bullet Train' (video: Extra) Brad Pitt ở buổi ra mắt "Bullet Train" hồi tháng 7. Video: Extra

Brad Pitt đang tận hưởng cuộc sống độc thân, phát triển nhiều dự án mới. Bộ phim mới nhất của anh - Bullet Train - hiện nhận được 7.5 điểm trên IMDb và 54 điểm từ các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes. Ngoài tấn công thị trường làm đẹp, anh còn trưng bày chín tác phẩm điêu khắc tại phòng triển lãm ở Tampere, Phần Lan, được khán giả và giới chuyên môn phản hồi tích cực.

Họa Mi (theo Vogue)