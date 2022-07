Brad Pitt mắc chứng khó nhận diện khuôn mặt người khác

Brad Pitt nghĩ bản thân mắc hội chứng prosopagnosia, khiến anh khó nhớ tên và gương mặt những người mới gặp.

Tài tử khóc và nói về tình trạng bản thân trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ số tháng 8: "Không ai tin tôi! Tôi muốn gặp những người bị hội chứng đó giống mình".

Brad Pitt gặp khó khăn trong việc nhớ mặt những người mới quen. Anh sợ điều đó khiến người khác có ấn tượng xấu về mình. Dù chưa từng được chẩn đoán, Pitt cho rằng bản thân mắc prosopagnosia, hội chứng thường được biết đến với cái tên "mù khả năng nhận diện".

Brad Pitt chụp ảnh thời trang trên tạp chí. Ảnh: GQ

Ngôi sao Once Upon a Time in Hollywood từng tiết lộ về chứng bệnh trong cuộc phỏng vấn với tờ Esquire năm 2013. Pitt thường bị cho là kiêu ngạo, tự cao tự đại vì hiếm khi nhớ mặt và tên người khác. "Đó là lý do tôi ở nhà. Nhiều người ghét tôi vì cho rằng tôi thiếu tôn trọng họ. Tuy nhiên, đó là một điều bí ẩn với tôi", anh nói.

Theo People, các chuyên gia y tế cho biết hội chứng mù khả năng nhận diện có thể khiến bệnh nhân ngần ngại giao tiếp, dẫn đến hội chứng sợ xã hội (social anxiety disorder). Theo Trung tâm Dịch tễ Quốc gia Anh, hội chứng prosopagnosia có hai dạng, phát bệnh do tổn thương não hoặc không. Dạng không bị tổn thương thường do yếu tố di truyền. Những người còn lại thường mắc sau khi bị đột quỵ hoặc chấn thương đầu.

Bác sĩ Leah Croll tại bệnh viện đại học Temple cho biết: "Đây là một căn bệnh thật sự. Với một số người, nó chỉ là vấn đề nhỏ khi không nhớ tên người khác. Nhưng với số khác, căn bệnh có thể nghiêm trọng hơn khi họ gặp vấn đề nhận diện người thân, bạn bè hay thậm chí hình ảnh phản chiếu của bản thân. Tôi nghĩ Brad Pitt trải nghiệm điều rất nhiều bệnh nhân đang gặp phải. Anh ấy cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng không biết căn bệnh là gì và phải đến đâu để tìm sự giúp đỡ".

Brad Pitt sinh năm 1963, là tài tử hàng đầu Hollywood suốt ba thập niên qua. Theo The Numbers, các phim anh đóng chính kiếm khoảng 5 tỷ USD tại phòng vé. Tài tử cũng đoạt nhiều giải uy tín như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTA... Gần đây, anh hạn chế diễn xuất để tập trung sản xuất phim. Brad Pitt trải qua hai cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston (2000-2005) và Angelina Jolie (2014-2019). Tháng 8, anh sẽ tái xuất trên màn bạc với Bullet Train, phim điện ảnh mới nhất kể từ Ad Astra (2019).

Trailer Bullet Train Trailer "Bullet Train". Video: CGV

Phương Mai (theo GQ, People)