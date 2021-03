Brad Pitt hóa trang đầy máu

MỹBrad Pitt mặc áo thun trắng ám bụi đen, khắp người đầy máu giả tại trường quay Los Angeles, hôm 2/3.

Brad Pitt (trái) và Joey King tại trường quay phim "Bullet Train". Ảnh: Backgrid.

Ngày 4/3, tạo hình đầu tiên của Brad Pitt trong phim Bullet Train, David Leitch đạo diễn, được hé lộ. Tài tử mặc quần tây, áo thun ngắn tay dính đầy bụi đất. Phần trán, bắp tay, ngực của Pitt dính đầy máu giả. Trang Pagesix đoán đây là cảnh quay cận chiến, do phim trường còn có Joey King, vào vai sát thủ Prince đối đầu nhân vật của Brad Pitt.

Tài tử 57 tuổi đóng vai chính Ladybug - một sát thủ chuyên nghiệp. Nhân vật cùng bốn sát thủ khác bị mắc kẹt trên một chuyến tàu cao tốc từ Tokyo đến Morioka, Nhật Bản. Họ buộc phải đối đầu nhau để sinh tồn. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Maria Beetle của tác giả Kotaro Isaka, được đầu tư 86 triệu USD.

Không phải lần đầu Brad Pitt đóng phim hành động. Anh từng vào vai sát thủ trong Mr. & Mrs. Smith (2005), đóng cặp vợ cũ Angelina Jolie. Tài tử có nhiều vai đánh đấm trong Fight Club, Troy, Once Upon a Time in Hollywood...

Brad Pitt cởi trần đấm nhau trong 'Fight Club' Một cảnh trong "Fight Club". Brad Pitt xuất hiện từ 0:03. Video: 20th Century.

Trên Hollywood Reporter, Leitch so sánh Bullet Train với hai phim đậm chất hành động là Speed - Keanu Reeves đóng chính và Non-Stop - Liam Neeson đóng chính. Ngoài Brad Pitt và Joey King, phim có sự góp mặt của Lady Gaga, Aaron Taylor-Johnsons, Michael Shannon... trong các vai chưa tiết lộ.

Năm 2019, Brad Pitt đạt nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất. Anh thắng giải nam phụ tại Oscar, Quả Cầu Vàng, SAG và BAFTA... nhờ phim Once Upon A Time In Hollywood. Anh hiện tranh quyền nuôi con với vợ cũ Angelina Jolie. Cặp sao đâm đơn ra tòa năm 2016 nhưng chưa hoàn tất thủ tục chia tài sản, con cái.

Phúc Nguyễn (theo Pagesix)