Brad Pitt làm từ thiện trên phố

MỹTài tử Brad Pitt lái xe tải chở đồ cứu trợ, trực tiếp phát đồ ăn cho các gia đình nghèo tại Los Angeles bị ảnh hưởng nặng từ dịch.

Ngày 17/11, tờ Daily Mail đăng loạt ảnh về dự án từ thiện của Brad Pitt. Tài tử Once Upon A Time in Hollywood đeo khẩu trang, mặc quần áo giản dị, tự lái xe tải chở loạt đồ cứu trợ tới một khu dân cư. Anh cùng các tình nguyện viên mất khoảng bốn giờ đồng hồ để dỡ đồ và phân phát đến tay người dân.

Brad Pitt vận chuyển đồ cứu trợ tới điểm phát miễn phí cho người dân Los Angeles. Ảnh: Daily Mail.

Thợ săn ảnh chỉ phát hiện ra Brad Pitt khi anh tạm nghỉ, đến phía sau xe tải tháo khẩu trang và uống nước. "Không ồn ào, Brad Pitt đeo kín khẩu trang khi trao quà. Đa phần người dân thậm chí không nhận ra anh là diễn viên nổi tiếng. Anh ấy xuất hiện như một anh hùng", một nhân chứng cho biết.

Brad Pitt ngồi nghỉ giữa buổi phát đồ từ thiện kéo dài bốn tiếng. Ảnh: Daily Mail.

Brad Pitt hiện sống tại Los Angeles một mình, trong khi vợ cũ Angelina Jolie sống cùng sáu con tại một biệt thự gần đó. Từ khi chia tay năm 2016, hai người thỏa thuận cùng ở bang California cho đến năm cả sáu đứa trẻ qua tuổi 18. Dù hoàn thành thủ tục ly dị từ tháng 4/2019, cặp sao đang tranh quyền nuôi con tại tòa án.

Gần đây, Brad Pitt chia tay người mẫu gốc Đức Nicole Poturalski. Hai người bị phát hiện đi chơi chung tại Pháp hồi tháng 8. Nguồn tin thân cận khẳng định họ từ đầu đã không nghiêm túc về mối quan hệ.

Brad Pitt nhận giải Nam phụ Brad Pitt nhận giải Oscar nam phụ cho phim "Once Upon A Time in Hollywood" hồi tháng 1. Video: ABC.

Phương Mai (theo Daily Mail)