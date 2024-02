Brad Pitt đàm phán đóng chính phim cuối của Tarantino

Brad Pitt hiện đàm phán để vào vai chính "The Movie Critic", phim cuối cùng của đạo diễn Quentin Tarantino.

Hôm 1/2, nguồn tin của Hollywood Reporter nói Brad Pitt có thể tái hợp với Quentin Tarantino trong phim The Movie Critic. Hiện chưa rõ hai bên có đạt được thỏa thuận cho dự án hay không.

Brad Pitt (trái) và đạo diễn Quentin Tarantino ở sự kiện ra mắt phim năm 2019. Ảnh: Variety

Nếu các cuộc đàm phán về The Movie Critic hoàn tất, tác phẩm dự kiến bắt đầu sản xuất vào cuối năm nay. Hiện Pitt dành thời gian để quay phim của đạo diễn Joseph Kosinski. Nghệ sĩ vào vai cựu tay đua xe công thức 1 (F1), quay lại thi đấu để giành cúp vô địch.

Pitt và Tarantino từng cộng tác trong một số tác phẩm, như Inglourious Basterds (2009) và Once Upon a Time... in Hollywood (2019) - mang về cho tài tử giải Oscar Nam phụ xuất sắc.

Theo Variety, Tarantino giữ kín thông tin dự án sắp tới. Ở Liên hoan phim Cannes 2023, đạo diễn lảng tránh những câu hỏi về tác phẩm trong cuộc trò chuyện với khán giả. "Tôi không thể nói bất cứ điều gì cho đến khi các bạn xem bộ phim. Tôi rất muốn diễn một số đoạn độc thoại của nhân vật ngay bây giờ, nhưng tôi sẽ không làm vậy. Bạn chỉ cần chờ xem", Tarantino cho biết.

Tuy nhiên, một số nguồn tin của Variety cho rằng phim lấy bối cảnh ở miền nam California (Mỹ) những năm 1970, xoay quanh một nhà phê bình phim. Số khác nói tác phẩm lấy cảm hứng từ cuộc đời Pauline Kael - cây bút kỳ cựu của tờ New Yorker. Giới chuyên môn nhận xét Kael là một trong những nhà phê bình có tầm ảnh hưởng vào cuối thế kỷ 20.

Cuối năm 2022, Tarantino nói sẽ giải nghệ sau phim điện ảnh thứ 10, dừng lại khi sự nghiệp ở đỉnh cao. "Tôi không muốn người ta nói rằng: 'Tôi nhớ thời say mê và có các bức ảnh về phim của Quentin dán trên tường. Ông ấy thú vị và tuyệt vời. Nhưng ông ấy đã già, không giống như cũ và lỗi thời'", đạo diễn nói.

Trailer "Once Upon a Time in Hollywood" Trailer "Once Upon a Time... in Hollywood", tác phẩm gần nhất Brad Pitt hợp tác đạo diễn Quentin Tarantino. Video: Columbia Pictures

Quentin Tarantino, 61 tuổi, là một trong những đạo diễn thành công nhất của Hollywood vài thập niên qua. Kể từ Death Proof (2007) đến nay, các tác phẩm của nghệ sĩ thắng ít nhất một giải Oscar. Nhà làm phim đoạt hai giải thưởng về kịch bản của Viện Hàn lâm cho Pulp Fiction (1994) và Django Unchained (2012).

Brad Pitt bằng tuổi Tarantino, là tài tử hàng đầu Hollywood suốt ba thập niên qua, đoạt nhiều giải uy tín như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTA. Theo The Numbers, các phim nghệ sĩ đóng chính kiếm khoảng năm tỷ USD phòng vé. Gần đây, Pitt hạn chế diễn xuất để tập trung sản xuất phim.

Diễn viên trải qua hai cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston (2000-2005) và Angelina Jolie (2014-2019). Anh và Jolie có sáu con, ba người là nhận nuôi. Sau khi chia tay Jolie, tài tử bị đồn yêu nhiều diễn viên, người mẫu nhưng Pitt đều không phản hồi. Hiện Pitt hẹn hò Ines de Ramon - kém 26 tuổi.

Quế Chi (theo Variety, Hollywood Reporter)