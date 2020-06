Brad Pitt bịt kín xuống phố

MỹBrad Pitt vẫn bị người hâm mộ nhận ra dù đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang và kính đen khi xuất hiện trên đường phố Los Angeles.

Ngày 3/6, anh bị phát hiện khi đang đỗ xe máy BMW bên lề đường, chờ đèn xanh tại góc đại lộ Sunset. Nam diễn viên mặc áo khoác bomber xám nhạt, phông trắng in họa tiết kết hợp quần jean rách xắn gấu và giày vải trắng. Ngôi sao sử dụng khăn tay quấn quanh miệng làm khẩu trang như biện pháp đề phòng Covid-19.

Một người hâm mộ lại gần, mong muốn được chụp ảnh cùng thần tượng. Brad Pitt vui vẻ đồng ý. Anh được cho là trên đường về nhà riêng tại Los Angeles - nơi cùng Angelina Jolie sống chung trước khi ly hôn.

Brad Pitt chụp ảnh cùng người hâm mộ. Ảnh: Splash News.

Thời gian qua, Brad thường xuất hiện với hình ảnh tích cực. Hồi tháng 4, anh tham gia chương trình Celebrity IOU- show thực tế sao tri ân những người họ yêu quý. Brad Pitt tự tay sửa chữa garage ôtô bỏ hoang của gia đình một nhân viên trang điểm từng làm việc với anh những ngày đầu ở Hollywood. Hôm 20/4, anh bất ngờ xuất hiện trên chương trình Some Good News trong bản tin dự báo thời tiết với hình ảnh vui vẻ.

Nam diễn viên cũng dành thời gian bên các con chung với Angelina Jolie trong lúc giãn cách xã hội. Một nguồn tin chia sẻ với tờ Instyle: "Bọn trẻ ở với Angelina nhưng vẫn thăm Brad thường xuyên". Nam diễn viên từng bị đồn ở cùng vợ cũ Jennifer Aniston trong 22 ngày cách ly, dấy lên tin đồn tái hợp. Tuy nhiên, tờ Gossip Cop phủ nhận thông tin này.

Năm ngoái, Brad Pitt bận rộn khi khởi quay Once upon a time in Hollywood. Sau chiến thắng Oscar "Diễn viên phụ xuất sắc", sao nam dự định nghỉ ngơi, thư giãn, tận dụng khoảng thời gian cách ly để sống cho bản thân, theo Hollywood Life.

Brad Pitt sửa nhà cho bạn thân Brad Pitt sửa nhà cho bạn thân trong chương trình Celebrity IOU. Video: Youtube.

Bảo Thư (theo Hollywood Life)