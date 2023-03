Brad Pitt bán bất động sản giá 39 triệu USD

MỹBrad Pitt bán khu nhà đất sở hữu gần 30 năm, từng là nơi tài tử này sống cùng vợ cũ Angelina Jolie và sáu con.

Ngày 28/3, theo TMZ, một công ty bất động sản xác nhận ngôi sao Bullet Train bán khuôn viên 1,9 acre (hơn 7.600 m2) ở Hollywood, gồm cả biệt thự 622 m2, và thu về 39 triệu USD. Brad Pitt từng chi 1,7 triệu USD để mua biệt thự năm 1994 từ minh tinh Cassandra Peterson.

Sau đó, tài tử mua nhiều mảnh đất liền kề khu nhà này, sửa sang, đầu tư thêm nhiều tiện ích như hồ bơi, sân tennis, sân trượt băng, hội trường, rạp phim, hồ cá Koi.

Bao quanh khu nhà là là hệ thống cây cảnh, núi đá khiến nơi đây rất yên tĩnh và riêng tư. Brad Pitt rao bán nhà từ đầu năm để chuyển tới sống tại khu Carmel ở bắc bang California.

Căn nhà được một doanh nhân dầu mỏ cho xây dựng đầu thế kỷ 20. Nhiều nghệ sĩ tại Hollywood ưa chuộng nơi này vì vị trí thuận lợi, kiến trúc đẹp. Tay guitar huyền thoại Jimi Hendrix đã viết ca khúc May This Be Love trong quãng thời gian sống tại đây.

Brad Pitt từng sống cùng Angelina Jolie và sáu con ở khu nhà. Năm 2016, Angelina Jolie đâm đơn ly dị, lấy lý do có nhiều quan điểm khác biệt không thể hòa giải. Sau khi chia tay, cặp sao thỏa thuận cùng định cư ở California cho đến khi các con đủ 18 tuổi. Angie giữ quyền nuôi sáu con suốt những năm qua. Brad Pitt muốn chia đều thời gian hai người được gặp con và đang đấu tranh tại tòa.

Gần đây, Brad Pitt hẹn hò Ines de Ramon, 30 tuổi, làm việc trong ngành kinh doanh trang sức. Cô là vợ cũ của diễn viên Paul Wesley - nổi tiếng với series The Vampire Diaries. Cặp sao cưới năm 2019 nhưng chia tay hồi giữa năm ngoái.

Brad Pitt sinh năm 1963, là diễn viên kiêm nhà sản xuất phim người Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp cuối thập niên 1980 và nhanh chóng trở thành một trong những tài tử được yêu thích nhất của Hollywood. Trong hơn 35 năm hoạt động, ngôi sao nhận nhiều giải thưởng như Oscar, BAFTA, Quả Cầu Vàng, Emmy... Anh cũng thường xuyên được khen là một trong những đàn ông quyến rũ nhất thế giới, theo bình chọn của các tạp chí thời trang, lối sống.

