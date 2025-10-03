Bouchee - bước tiến mới của Lotte Chocolat tại Việt Nam

Lotte Chocolat giới thiệu bánh tráng miệng Bouchee, kết hợp phục vụ tại Thóc Cafe và Viva Star Coffee, mở rộng trải nghiệm ẩm thực gắn với văn hóa cà phê đô thị.

Thương hiệu Nhật chọn Việt Nam là thị trường đầu tiên ra mắt dòng bánh tráng miệng mới, phản ánh chiến lược mở rộng và đồng hành khẩu vị người tiêu dùng trong khu vực. Theo đại diện nhãn hàng Lotte Chocolat, Bouchee kết hợp công nghệ làm bánh truyền thống Nhật Bản với hương vị hiện đại.

Sản phẩm chú trọng thiết kế sang trọng, đậm tinh thần Nhật Bản. Mỗi chiếc Bouchee được đóng gói riêng, phù hợp nhiều bối cảnh thưởng thức và tiện dùng cùng trà, cà phê hay trong những buổi gặp gỡ bạn bè, đối tác.

Bouchee được định vị như món bánh cao cấp có thể đồng hành trong nhiều khoảnh khắc, từ buổi trò chuyện đời thường đến gặp gỡ sáng tạo. Ảnh: Lotte Chocolat

"Bắt tay" các thương hiệu F&B trong nước là chiến lược của Lotte Chocolat. Từ ngày 12/9 đến 5/10, thương hiệu khởi động chương trình hợp tác mang tinh thần win-win tại Thóc Cafe và 21 cửa hàng Viva Star Coffee ở Hà Nội, TP HCM.

Trong khuôn khổ sự kiện, thực khách có cơ hội trải nghiệm Lotte Chocolat Bouchee qua hoạt động trưng bày, dùng thử miễn phí và nhận quà giá trị. Sự kiện đánh dấu bước định vị Bouchee như món bánh ăn nhẹ socola cao cấp, gợi cảm hứng cho phút giây thư giãn, kết nối bên tách trà, cà phê - tinh thần thương hiệu muốn lan tỏa khi hợp tác chuỗi F&B.

Những hộp bánh Bouchee có mặt tại Thóc Cafe - điểm hẹn của giới trẻ Hà Nội và Viva Star Coffee - thương hiệu quen thuộc với sinh viên, nhân viên văn phòng. Ảnh: Lotte Chocolat

Tại quán cà phê đang hợp tác, Lotte Chocolat đồng thời mang đến minigame "The Bouchee Portrait", khuyến khích khách hàng check-in cùng bánh Bouchee và chia sẻ khoảnh khắc này trên mạng xã hội. Sau nửa tháng, hoạt động thu hút hơn 530 bạn trẻ tham gia, lan tỏa hơn 3.500 lượt tương tác và 84.000 lượt xem trên đa nền tảng. Người chơi còn có cơ hội nhận nhiều quà tặng như tai nghe Apple AirPods 3, lò hấp Lock&Lock hay thẻ nạp điện thoại.

"Người tiêu dùng, nhất là phụ nữ hiện đại, luôn tìm kiếm sự trọn vẹn từ những điều nhỏ bé như tách cà phê hay chiếc bánh ngọt. Lotte Chocolat Bouchee mong trở thành chất xúc tác mang đến niềm vui, kết nối cảm xúc, để bất kỳ đâu và lúc nào, khi Bouchee xuất hiện, nơi đó có thể trở thành không gian cà phê trọn vẹn", đại diện thương hiệu cho hay.

Chiến dịch truyền tải dòng bánh Bouchee như chất xúc tác kết nối cảm xúc với thông điệp "Khoảnh khắc bạn gặp Bouchee, nơi đó trở thành một quán cà phê bất cứ lúc nào lẫn nơi đâu". Ảnh: Lotte Chocolat

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2022, thương hiệu Nhật Bản nhanh chóng ghi dấu ấn với dòng Pie Lotte Chocolat nhờ lớp bánh mềm mịn, nhân marshmallow dẻo dai và socola cao cấp phủ ngoài. Với định hướng phát triển bền vững, thương hiệu tiếp tục đầu tư vào nhà máy Lotte Mỹ Phước, khẳng định cam kết mang chất lượng Nhật Bản đến gần khẩu vị người Việt.

Tương lai, thương hiệu kỳ vọng mở rộng hợp tác tại nhiều không gian khác như tiệm trà, điểm hẹn phong cách mới, đưa Bouchee đến gần văn hóa thưởng thức đa dạng của người Việt.

Đông Vệ