Bớt trung gian quản lý

Xe tôi bị tông từ sau bởi một xe khác gần ngã rẽ. Tài xế xe kia không nhận lỗi. Vì vậy, chúng tôi quay phim hiện trường rồi đến đồn cảnh sát để phân xử.

Dubai có 22 trung tâm cảnh sát thông minh (Smart Police Stations). Đây là nơi người dân có thể thực hiện các dịch vụ như báo cáo tội phạm, xử lý tai nạn giao thông, quản lý tạm giam, truy tố, hỗ trợ pháp lý, cấp các chứng nhận trực tuyến, và hơn 40 dịch vụ khác liên quan đến công an.

Các trụ sở cảnh sát ở Dubai được thiết kế theo phong cách hiện đại và thân thiện, mang hình thái một "trung tâm hành chính thông minh", hoạt động 24/7. Người dân quét thẻ căn cước để nhận số thứ tự, chọn dịch vụ và chờ đến lượt. Đặc biệt, có các kiosk cách âm trang bị camera giúp người dân trao đổi trực tiếp với hệ thống một cách tự động và bảo mật.

Ngoài ra, người dân có thể sử dụng ứng dụng "Dubai Police" để thực hiện rất nhiều dịch vụ trực tuyến như báo cáo vi phạm, nộp phạt giao thông, theo dõi khiếu nại... với vài thao tác trên điện thoại.

Dubai không có các đơn vị hành chính địa phương như phường xã, ngay cả quận huyện. Mọi quyết định và dịch vụ công được quản lý trực tiếp bởi chính quyền trung ương và cơ quan chuyên ngành, kết hợp 100% dịch vụ công trên nền tảng số thông minh, và các trung tâm hành chính một cửa. Ứng dụng "Dubai Now" cung cấp hơn 130 dịch vụ công trực tuyến. Chiến lược "Mọi thứ trong lòng bàn tay" (Everything in your palm) đã giúp Dubai có một bộ máy tinh gọn và hiệu quả.

Trong bối cảnh sắp xếp và tinh gọn bộ máy hiện nay tại Việt Nam, các tỉnh thành hoàn toàn có thể tham khảo Dubai, tối ưu hóa bộ máy theo mô hình "chính quyền số" (e-goverment). Đây là khái niệm không mới, được nói đi nói lại nhiều và phần nào trở nên sáo rỗng. Ở đây có hai cách hiểu về chính quyền số, một là tích hợp kỹ thuật số (chuyển đổi số) vào các cơ quan nhà nước hiện tại để tăng hiệu quả. Đây là cách hiểu thông thường với ít xáo trộn về tổ chức, và bộ máy vẫn cồng kềnh như cũ.

Cách hiểu thứ hai là sắp xếp lại toàn bộ cơ quan theo mô hình chính quyền số. Đây là cách tư duy "từ cuối đến đầu", vẽ ra cái đích trước: sơ đồ bộ máy nhà nước với chuyển đổi số toàn diện, 100% dịch vụ công, không giấy. Từ đích thiết kế ngược lại để biết chính quyền cần sắp xếp lại như thế nào. Đây là cách tiếp cận mang lại các thay đổi toàn diện, triệt để, và hiệu quả.

Cần nói thêm, mô hình quận-huyện-phường-xã của ta hiện nay chuyển tiếp của mô hình nhà nước phong kiến với các chính quyền được tổ chức tận địa phương để cai quản và thu thuế. Trong kỷ nguyên số ngày nay, khoảng cách địa lý đã bị xóa đi. Các dịch vụ công hoàn toàn có thể thực hiện trực tiếp giữa người dân và chính quyền thông qua dịch vụ số hay trung tâm hành chính.

Để tinh giản hiệu quả, số hóa cần được thiết kế cho mọi quá trình cuộc sống. Chẳng hạn, mỗi căn nhà/căn hộ đều có mã định danh. Khi tôi đi thuê nhà tại Dubai, hợp đồng thuê nhà của tôi được upload lên hệ thống dữ liệu. Sau đó, tôi có thể download một giấy chứng nhận gọi là "Ejari". Đây là một bằng chứng địa chỉ hợp lệ, giúp tôi thực hiện các giao dịch khác như mở tài khoản trả hóa đơn điện, nước, gas, nước thải và trả các khoản thuế/phí hàng tháng liên quan đến căn hộ tôi thuê.

Khi tôi mua xe bảy năm trước, chiếc xe được kiểm định, đảm bảo xe an toàn theo tiêu chuẩn đường bộ. Thông tin bảo hiểm xe được cập nhật vào dữ liệu quốc gia, cho phép tôi hoàn tất các thủ tục sang tên một cách trực tuyến. Xe của tôi còn được dán sticker nhận dạng theo kỹ thuật radar, cho phép tôi trả trước phí cầu đường không giảm tốc độ. Khi gia hạn bằng lái, tôi được yêu cầu kiểm tra thị lực. Chỉ với một thao tác quét thẻ ID, chuyên viên đo mắt đã hoàn tất thủ tục cập nhật thông tin về thị lực của tôi vào hệ thống, cho phép bằng lái của tôi được chuyển đổi và gia hạn online sau đó.

Bảo hiểm y tế cũng tích hợp vào thẻ căn cước. Khi đến cơ sở y tế, thẻ căn cước được quét để truy xuất thông tin bảo hiểm.

Số điện thoại của tôi cũng đóng vai trò như một phần của hệ thống nhận diện. Để sở hữu một sim card (trả trước hoặc trả sau), tôi cần cung cấp thẻ EID hoặc hộ chiếu. Dubai có khẩu hiệu "số phone cũng là thẻ căn cước" (Your number is your ID). Chính vì vậy, không tồn tại tình trạng "sim rác". Từ số điện thoại, cơ quan chức năng có thể truy xuất danh tính người thuê số đó. Điều này giúp giảm thiểu các vụ lừa đảo qua mạng.

Nhìn chung tất cả quy trình cuộc sống ở đây đã được thiết kế tối ưu, từ đầu đến cuối, không giấy tờ, giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực, đồng thời giảm nhu cầu về nhân sự quản lý hành chính. Các dữ liệu được phân lớp, phân quyền và quản lý hiệu quả, tăng tính tối ưu, bảo mật, và riêng tư.

Nói như vậy để thấy, đầu tư vào công nghệ, chuyển đổi số có tầm quan trọng như thế nào đến hiệu quả và sự thành công của chính quyền tinh gọn. Sự kết hợp giữa mô hình chính quyền điện tử với nền tảng số 100% dịch vụ công, và các trung tâm hành chính một cửa hiện đại, sẽ mang lại một nền quản trị hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Bùi Mẫn