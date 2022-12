Booking gợi ý 6 điểm đến cho chuyến du lịch năm mới

Phú Quốc, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Hội An, Nha Trang và Ninh Bình là những điểm đến được Booking gợi ý cho chuyến đi năm mới.

Theo Dự báo xu hướng du lịch của Booking, ứng dụng đặt phòng tại hơn 200 quốc gia trên thế giới, 94% khách Việt tham gia khảo sát muốn được đi chơi cùng gia đình năm 2023. Điểm đến được ưu tiên là những nơi thân thuộc trong quá khứ, để có thể nhớ về kỷ niệm thời thơ ấu. 2023 cũng được dự đoán là năm mà du lịch gia đình nhiều thế hệ trở nên phổ biến. Sáu địa điểm và các trải nghiệm dưới đây được Booking gợi ý cho chuyến đi đầu năm.

Phú Quốc

Đây là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, nằm trong vịnh Thái Lan và cách TP HCM gần một giờ bay. Phú Quốc hút khách du lịch trong và ngoài nước nhờ thiên nhiên hoang sơ, hệ sinh thái rừng và biển đa dạng.

Dinh Cậu ở Phú Quốc. Ảnh: Khương Nha

Chơi gì: Đi dạo tại vùng vịnh hoang sơ, du ngoạn đến các đảo xung quanh bằng thuyền, cano; Đi cáp treo dài nhất Việt Nam từ Phú Quốc đến đảo Hòn Thơm; Tham quan các làng chài truyền thống.

Ăn gì: Chợ đêm Phú Quốc nằm tại thị trấn Dương Đông là một gợi ý. Nơi đây bày bán các loại món ăn đường phố, đặc sản địa phương.

Ở đâu: Du khách có thể lưu trú tại hàng nghìn khách sạn, từ bình dân đến cao cấp tại hòn đảo như Dusit Princess Moonrise Beach Resort, Pullman Phu Quoc Beach Resort, Luna Thai Spa.

Đà Nẵng

Dù đi cùng gia đình, bạn bè hay một mình, không khí nhộn nhịp về đêm, màn phun lửa đặc sắc từ cầu Rồng luôn khiến Đà Nẵng trở thành nơi đáng đến nhất.

Đà Nẵng trong sương sớm. Ảnh: Nguyễn Sanh Quốc Huy

Đi đâu: với những du khách yêu du lịch tâm linh, không nên bỏ lỡ Ngũ Hành Sơn. Tại đây, bạn có thể chiêm ngưỡng các pho tượng Phật, ngắm nhìn quang cảnh toàn thành phố. Chùa Linh Ứng nằm ở ngoại ô, nơi có tượng Phật khổng lồ và tượng Bồ tát cao 67 m.

Ăn gì: Đà Nẵng được nhiều du khách ví như "thiên đường ẩm thực". Một số đặc sản được yêu thích gồm: hải sản, nem nướng, bánh xèo, bánh tráng thịt heo, mì Quảng.

Ở đâu: Risemount Premier Resort Đà Nẵng, cách bãi biển Mỹ An chỉ 500 m, gần cầu Rồng và bảo tàng dân tộc Chăm là một gợi ý.

Đà Lạt

Bao phủ bởi những đồi thông, chè và hồ nước, Đà Lạt được đánh giá là một trong những điểm đến cho những ai yêu thiên nhiên và những cuộc dạo chơi vãn cảnh.

Sương sớm tại khu Cầu gỗ săn mây ở Đà Lạt. Ảnh: Phạm Kim Nhân

Đi đâu: Hồ Tuyền Lâm, hồ Hồ Xuân Hương, thác Dalanta, núi Langbiang, đồi Robin là những điểm đến được ứng dụng đặt phòng với mạng lưới ở hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ gợi ý. Ngoài ra, bạn có thể trải nghiệm đạp xe, leo núi, chơi thuyền vượt thác, trekking, cắm trại.

Ăn gì: Bánh căn, bánh mỳ xíu mại, bánh ướt lòng gà, ốc nhồi thịt, bánh tráng nướng, lẩu gà lá é là một số gợi ý.

Ở đâu: Dalat Edensee Lake Resort & Spa, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 10 km và sân bay 30 km, nằm dọc theo bờ hồ Tuyền Lâm. Nếu thích ở homestay, du khách có thể ghé một số nơi như Hiên nhà có mây, Latana.

Nha Trang

Những khu nghỉ dưỡng được xây tựa vào núi, nhìn ra bờ biển khiến Nha Trang là điểm đến cho bất kỳ chuyến đi nào trong năm. Đặc biệt cho dịp đầu năm, các hoạt động giải trí và ngắm cảnh ở Nha Trang rất thích hợp cho cả gia đình.

Khu nghỉ dưỡng Alma nằm dọc bãi biển ở Cam Ranh, Nha Trang. Ảnh: Booking

Chơi gì: Ngoài tắm biển và tham gia các hoạt động thể thao dưới nước, du khách có thể tắm bùn khoáng, lặn biển, đến thăm vịnh san hô ở hòn Tằm, hòn Mun.

Ăn gì: Cơm chiên lá é, bún dầm, bánh tráng xoài, bánh tráng mực, gỏi khô bò, tàu hũ đá, hải sản là một số gợi ý dành cho du khách.

Ở đâu: Alma Resort Cam Ranh, nằm trong vịnh Cam Ranh, bao quanh bởi biển xanh cát trắng cùng cảnh quan nổi bật là một gợi ý.

Hội An

Khác với TP HCM và Hà Nội, hai thành phố có nhịp sống sôi động, hiện đại, Hội An là nơi đưa du khách đi ngược dòng thời gian, trở về với quá khứ. Nằm ở cửa sông và giáp biển, phố cổ Hội An là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, nổi bật với những ngôi nhà màu vàng, những con kênh và đèn lồng treo trên những căn nhà gỗ cổ kính.

Đoàn khách Mỹ chụp ảnh lưu niệm ở chùa Cầu, Hội An hồi tháng . Ảnh: Ngọc Thành

Chơi đâu: Những người yêu mến thiên nhiên có thể đến thăm bãi biển An Bàng, Cù Lao Chàm, rừng dừa Bảy Mẫu.

Ăn gì: Mỳ Quảng, bánh mỳ Phượng, cao lầu, cơm gà, bánh đập, bánh bèo, nước mót.

Ở đâu: Bloom Boutique Village cách bảo tàng Lịch sử Hội An 1 km và Hội quán Triều Châu Trung Quốc 1,5 km hoặc các khu nghỉ dưỡng sang trọng như Emerald Hoi An Riverside Resort, Hoi An Silk Village.

Ninh Bình

Được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan hùng vĩ, Ninh Bình đến nay vẫn giữ được nét hoang sơ, phong cảnh hữu tình và bề dày lịch sử. Nơi này chỉ cách Hà Nội 95 km, thuận tiện trong việc đi lại.

Chùa Bái Đính, Ninh Bình. Ảnh: Minh Phụng

Chơi đâu: Ghé thăm di sản văn hóa thế giới Tràng An, chùa Bái Đính, thắng cảnh núi đá vôi Tam Cốc, khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, cố đố Hoa Lư.

Ăn gì: Du khách cũng có thể thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam tại chợ Bốp hoặc trong các nhà hàng địa phương. Các món ăn nên thử là cơm cháy, các món làm từ dê.

Ở đâu: Le Clos Du Fil, nằm trong thung lũng Văn Lâm, một làng nghề 700 năm tuổi và là khu nghỉ dưỡng mang phong cách boutique. Ngoài ra, Emeralda, Trang An Ecologge cũng là gợi ý.

Phương Anh