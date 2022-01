Bỏng nặng do pháo tự chế

Quảng NinhThiếu niên 15 tuổi ở Uông Bí, tự chế pháo tại nhà, không may pháo phát nổ bị thương hai mắt, mặt và tay.

Bệnh nhi được đưa vào Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trong tình trạng hai mắt có nhiều dị vật ở kết - giác mạc, bỏng kết - giác mạc độ một, vết thương bàn tay trái, bỏng xây xát da mặt độ hai.

Theo bác sĩ, pháo chứa nhiều chất độc hóa học, không chỉ tỏa nhiệt gây bỏng mà còn sinh ra khí độc, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp. Người tự chế tạo pháo thường phải tiếp xúc gần với các loại thuốc nổ, nên khi phát nổ rất dễ bị tổn thương nặng như đứt ngón tay, mù mắt, điếc, bỏng, thậm chí giập nát và gãy xương...

Thiếu niên này may mắn nhập viện sớm, chỉ 30 phút sau khi xảy ra tai nạn. Các bác sĩ xử trí, làm sạch vết thương, tránh nhiễm khuẩn. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân ổn định, được ra viện.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bỏng là nguyên nhân hàng đầu trong những tai nạn xảy ra tại nhà ở trẻ em và là nguyên nhân đứng thứ hai gây tử vong cho trẻ. Do ảnh hưởng Covid-19, bệnh nhân bỏng nhập viện do tai nạn lao động giảm song do tai nạn sinh hoạt tăng cao. Đặc biệt, gần cuối năm, cả nước liên tục ghi nhận nhiều vụ nổ pháo tự chế gây bỏng nặng, chủ yếu là thanh thiếu niên.

Trước đó, một cậu bé 14 tuổi, ở Yên Sơn, Tuyên Quang, dùng diêm tự chế pháo gây nổ, bỏng toàn bộ vùng đầu mặt và một phần chân tay. Bệnh nhân khác ở Phù Ninh, Phú Thọ, mua bột hóa chất về chế pháo, không may phát nổ, bàn tay bị xé đôi, dập nát.

Bác sĩ kiểm tra lại thị lực cho bệnh nhân trước khi ra viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ khuyến cáo khi bị bỏng, cần đưa vết bỏng dưới vòi nước hoặc vào chậu nước mát và sạch để giảm nhiệt độ bỏng, giảm đau, giảm phù nề, viêm nhiễm, giảm độ sâu của vết thương, hạn chế tổn thương lan rộng.

Tuyệt đối không dùng nước đá lạnh để làm mát. Không áp dụng các biện pháp truyền miệng như phun rượu, bôi kem đánh răng, lòng trắng trứng lên vết bỏng để tránh làm gia tăng tổn thương. Không được bôi hóa chất (dầu gió, nước vôi), kem đánh răng, nhựa chuối, nước mắm, mỡ trăn và đặc biệt là thảo dược không rõ nguồn gốc vào vùng bị bỏng. Nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để xử trí kịp thời.

Minh Anh