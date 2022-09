'Bóng ma trong nhà hát' - cuộc tình 35 năm trên sân khấu Broadway

"Bóng ma trong nhà hát" - kể chuyện tình đơn phương của Phantom - sẽ được diễn buổi cuối cùng trên sân khấu Broadway vào tháng 2/2023, sau 35 năm.

Theo Financial Times, đại diện sân khấu ở New York (Mỹ) cho biết họ gặp khó khăn vì lạm phát, lượng khách du lịch giảm trong khi chi phí duy trì vở diễn ngày một tăng. Đại dịch đã gây thiệt hại lớn cho Broadway, khi rạp hát phải đóng cửa suốt 18 tháng. Thời kỳ mở cửa, một số tác phẩm như Hamilton, The Lion King và Wicked hồi phục tốt nhưng Bóng ma trong nhà hát (tên gốc: The Phantom of the Opera thì không. Trước dịch, nhà sản xuất chi 850.000 USD mỗi lần đưa vở kịch lên sân khấu. Sau Covid-19, con số này tăng lên 950.000 USD, nhưng tác phẩm chỉ thu về 850.000 USD mỗi tuần.

Nhà sản xuất Cameron Mackintosh cho rằng các vở diễn lâu đời ở những thành phố lớn có xu hướng ngày càng phụ thuộc khách du lịch, đặc biệt là người châu Á, bởi dân địa phương đã quá quen thuộc và không còn mặn mà. Bóng ma trong nhà hát lại là vở diễn tốn kém điển hình, khi cần huy động đến 130 diễn viên, nhân viên, nhạc công, 230 bộ trang phục cùng nhiều phụ kiện đắt giá.

Trailer nhạc kịch 'Bóng ma trong nhà hát' Trailer "The Phantom of the Opera" của sân khấu Broadway. Video: Youtube The Phantom of the Opera

Tờ New Yorks Time đánh giá Bóng ma trong nhà hát hiện thân cho sự tráng lệ của sân khấu, là thỏi nam châm hút khách du lịch, từng nhiều năm đứng ngoài thăng trầm của thị trường rạp hát thương mại. Tác phẩm là biểu tượng của Broadway những năm 1980, được "thai nghén" bởi ba nhân vật huyền thoại trong lịch sử sân khấu: nhà soạn nhạc Andrew Lloyd Webber, đạo diễn Hal Prince và nhà sản xuất Cameron Mackintosh. Năm 2018, khi vở nhạc kịch tròn 30 tuổi, họ kỷ niệm bằng cách chiếu một phần lên Tòa nhà Empire State.

Vở xoay quanh cô ca sĩ Christine và người đàn ông bí ẩn trong nhà hát - bị đồn thổi là một bóng ma. Bóng ma (Phantom) có gương mặt biến dạng, sống ẩn dật vì bị người đời ruồng rẫy. Nhờ học được kỹ thuật thanh nhạc từ việc nghe lỏm các bậc thầy opera lừng danh biểu diễn, Phantom có giọng hát tuyệt vời. Anh truyền dạy cho Christine (Sierra Boggess đóng), cô ca sĩ trẻ chuyên diễn vai phụ. Christine ban đầu tin rằng Phantom là "thiên thần âm nhạc" (angle of music), giọng hát của anh phát ra từ trái tim cô. Mọi chuyện trở nên rắc rối khi Phantom ngày một yêu Christine và muốn chiếm đoạt cô.

Ben Crawford (trái, vai Phantom) và Meghan Picerno (vai Christine) trong vở kịch. Ảnh: Broadway

Tác phẩm ra mắt lần đầu ở London (Anh) năm 1986 và lên sân khấu Broadway năm 1988. Ở buổi diễn khai mạc, nhà phê bình Frank Rich của New York Times đánh giá vở không hoàn hảo nhưng vẫn hút khán giả. Năm 2014, nhà phê bình Charles Isherwood của Times nói tác phẩm đặc biệt được yêu thích, dù hàng trăm vở nhạc kịch mới liên tục được dàn dựng. Sau 30 năm, Bóng ma trong nhà hát thu hơn 6 tỷ USD trên thế giới và hơn một tỷ USD tại riêng sân khấu Broadway. Đến năm 2021, vở diễn phục vụ 130 triệu khán giả, đến từ 145 thành phố thuộc 27 nước.

Bóng ma trong nhà hát có thể tạm chia tay Broadway, nhưng kiệt tác của Andrew Lloyd Webber sẽ tiếp tục mê hoặc khán giả trên sân khấu West End ở London (Anh) và nhiều nơi khác trên thế giới. Các phiên bản tiếng Trung, Tây Ban Nha dự định ra đời vào năm sau. Và Cameron Mackintosh vẫn để ngỏ khả năng trở lại của vở kịch với Broadway, khi tình hình tài chính của họ khả quan hơn.

The Phantom of the Opera là nhạc kịch gồm các ca khúc do Andrew Lloyd Webber chuyển soạn phần nhạc, Charles Hart viết lời từ tiểu thuyết cùng tên của Lloyd Webber và Richard Stilgoe. Trái với cái nhìn bóng ma độc ác đã ám thị người xem trong tiểu thuyết và phim ảnh ra đời trước đó, Phantom của Andrew toát lên vẻ bi thương. Năm 2020, khi các rạp hát thế giới đều đóng cửa, nhà hát Royal Albert Hall đã phát miễn phí phiên bản họ biểu diễn năm 2011.

Hà Thu (theo NY Times, Financial Times)