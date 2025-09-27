'Bóng ma' Ebola trở lại Congo, tỷ lệ tử vong 61%

Một đợt bùng phát dịch Ebola mới ở tỉnh Kasai của Congo khiến hàng chục người thiệt mạng, trong khi các tổ chức y tế quốc tế cảnh báo họ chỉ có một phần nhỏ trong số kinh phí cần thiết để kiểm soát cuộc khủng hoảng.

Hôm 26/9, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết dịch bùng phát từ ngày 20/8, sau khi một phụ nữ mang thai 34 tuổi nhập viện với các triệu chứng sốt và xuất huyết, sau đó không qua khỏi. Tính đến tuần này, WHO ghi nhận ít nhất 57 ca mắc và 35 ca tử vong, tương đương tỷ lệ tử vong 61%. Đây là đợt dịch Ebola đầu tiên tại tỉnh Kasai hẻo lánh sau 18 năm.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi xác nhận đợt bùng phát Ebola mới trên website hôm 4/9. Ảnh: Africa CDC

Nỗ lực dập dịch đang đối mặt với vô vàn thách thức, cơ quan y tế Liên Hợp Quốc cho hay. Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (IFRC) nói trung tâm điều trị duy nhất tại tâm dịch Bulape đã hoạt động ở mức 119% công suất. Các cơ sở y tế nhanh chóng cạn kiệt nguồn lực thiết yếu như nước sạch và đồ bảo hộ. Chiến dịch tiêm chủng cũng diễn ra chậm chạp do hạ tầng giao thông và lưu trữ yếu kém.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay là tài chính. IFRC đã kêu gọi tài trợ 25 triệu USD nhưng đến nay mới chỉ nhận được 2,2 triệu USD. Tương tự, WHO ước tính cần 20 triệu USD cho ba tháng tới nhưng chỉ có sẵn 4,3 triệu USD.

"Nếu không có sự hỗ trợ ngay lập tức, những lỗ hổng trong hoạt động sẽ tiếp tục tồn tại, gây nguy hiểm cho nỗ lực kiểm soát dịch bệnh", ông Tarik Jasarevic, người phát ngôn của WHO, cảnh báo.

Các quan chức y tế lo ngại sự thiếu hụt này khó có thể bù đắp, đặc biệt khi Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), một nhà tài trợ lớn trong các đợt dịch trước đây, đã cắt giảm đáng kể ngân sách. Dù có một số "hỗ trợ nhỏ", sự vắng mặt của nguồn tài trợ lớn từ Mỹ đã để lại một khoảng trống khổng lồ.

"Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các đối tác và nhà tài trợ tăng cường hỗ trợ cho hoạt động sống còn này," bà Susan Nzisa Mbalu, trưởng bộ phận truyền thông của IFRC, nhấn mạnh. Trong khi đó, các giám đốc y tế tại địa phương thừa nhận nhu cầu vẫn còn rất lớn.

Bình Minh (Theo AP)