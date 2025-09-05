Congo bùng phát dịch Ebola, 15 người chết

Bộ Y tế Congo ngày 4/9 xác nhận một đợt bùng phát dịch Ebola mới, với 28 ca nghi nhiễm và 15 trường hợp tử vong.

Đây là lần thứ 15 quốc gia Trung Phi này đối mặt với dịch bệnh nguy hiểm, chỉ ba năm sau đợt gần nhất. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, các mẫu xét nghiệm ngày 3/9 đã khẳng định sự hiện diện của virus chủng Zaire. Dấu hiệu ban đầu của đợt dịch xuất hiện vào ngày 20/8, khi một phụ nữ mang thai 34 tuổi tại tỉnh Kasai nhập viện với các triệu chứng sốt cao, nôn mửa. Trong số các ca tử vong, có 14 trường hợp được ghi nhận tại Boulapé, một tại Mweka.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo số ca bệnh có thể tiếp tục gia tăng, cam kết sẽ chuyển hai tấn vật tư y tế, bao gồm cả phòng xét nghiệm di động, đến Congo. "Chúng tôi đang hành động quyết liệt để nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của virus và bảo vệ cộng đồng", ông Mohamed Janabi, Giám đốc khu vực châu Phi của WHO, nói, thêm rằng Congo có nhiều kinh nghiệm trong việc ứng phó với các đợt bùng phát tương tự.

Các nhân viên xã hội đang trò chuyện với một nhóm trẻ em về Ebola tại thành phố Mbandaka, Congo. Ảnh: UNICEF

Ebola là bệnh sốt xuất huyết do virus gây ra, lây lan qua tiếp xúc với chất dịch cơ thể. Các triệu chứng sốt, đau họng, đau cơ và đau đầu thường bắt đầu từ hai ngày đến ba tuần sau khi nhiễm virus. Sau đó là các triệu chứng nôn, tiêu chảy, phát ban, chức năng gan thận suy giảm...

Trong đợt bùng phát gần nhất vào năm 2022, Congo đã khống chế thành công dịch bệnh chỉ trong vòng ba tháng với 5 ca tử vong, một con số rất nhỏ so với thảm họa giai đoạn 2018-2020 khiến gần 2.300 người thiệt mạng. Thành công này được cho là nhờ vào phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ của chính phủ, bao gồm xét nghiệm, truy vết tiếp xúc, điều trị. Đặc biệt, chiến dịch tiêm chủng đã được khởi động chỉ 4 ngày sau khi dịch được công bố.

Đối phó đợt dịch lần này, Congo hiện có sẵn một kho dự trữ thuốc điều trị và 2.000 liều vaccine Ervebo. Số vaccine này sẽ được vận chuyển tới tỉnh Kasai để ưu tiên tiêm cho những người đã tiếp xúc với bệnh nhân và các nhân viên y tế tuyến đầu. Trong khi đó, Uganda, quốc gia láng giềng, cũng đã ghi nhận một đợt bùng phát Ebola vào đầu năm nay.

Bình Minh (Theo ABC News)