'Bông hồng Pháp' Marion Cotillard chia tay mối tình 18 năm

Mỹ nhân phim "La Vie En Rose" Marion Cotillard chia tay bạn trai - diễn viên, đạo diễn Guillaume Canet - sau gần hai thập niên yêu nhau.

Trên AFP ngày 27/6, Marion Cotillard và Guillaume Canet thông báo chuyện tình của họ kết thúc, chọn công khai tin chia tay "nhằm tránh mọi suy đoán, tin đồn, diễn giải sai lệch". Cặp sao không nêu lý do, cho biết quyết định được đưa ra "trong sự đồng thuận và thiện chí chung" của cả hai.

Marion Cotillard và bạn trai Guillaume Canet tham gia buổi công chiếu "Rock'n'Roll" tại Paris năm 2017. Bộ phim do cô đóng chính, Canet làm đạo diễn. Ảnh: ABACA

Theo AP, Cotillard, 50 tuổi, và Canet, 52 tuổi, được xem là một trong những cặp sao quyền lực nhất nền điện ảnh Pháp. Hai người từng đóng chung trong phim Love Me If You Dare (2003), bắt đầu hẹn hò từ năm 2007. Những năm về sau, Cotillard góp mặt trong nhiều dự án bạn trai làm đạo diễn như Little White Lies (2010), Blood Ties (2013), Rock'n Roll (2017), Asterix & Obelix: The Middle Kingdom (2023). Gần 20 năm bên nhau, cả hai có hai con là Marcel, 14 tuổi, và Louise, tám tuổi.

Năm 2016, Marion Cotillard vướng tin ngoại tình Brad Pitt khi cùng đóng phim Allied. Không lâu sau khi tin đồn dấy lên, người đẹp đăng bài phủ nhận trên Instagram, đồng thời bày tỏ tình cảm với Guillaume Canet. Khi ấy, Cotillard đang mang thai con thứ hai.

Cô viết: "Nhiều năm trước đây, tôi đã gặp được đàn ông của đời mình, cha của con trai tôi và em bé mà chúng tôi đang trông ngóng. Anh ấy là tình yêu của tôi, bạn thân và người duy nhất tôi cần". Guillaume Canet cũng bác bỏ chuyện bị bạn gái lừa dối, chỉ trích các nguồn tin lan truyền "những lời buộc tội vô căn cứ".

Trailer phim 'Allied' Marion Cotillard trong trailer phim "Allied" (2016). Video: Paramount Pictures

Marion Cotillard sinh năm 1975, là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của Pháp. Cô sinh ra tại Paris và lớn lên ở vùng Orléans, Loiret trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố và mẹ Cotillard đều hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh.

Năm 2008, cô thắng giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai nữ ca sĩ huyền thoại Édith Piaf trong phim La Vie En Rose. Ngoài diễn xuất, cô còn được biết đến như biểu tượng nhan sắc của Pháp. Đời thường, người đẹp chọn lối ăn mặc đơn giản mà nữ tính, gợi cảm.

Phương Thảo (theo People, AP)