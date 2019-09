Messi: 'Tôi và Ronaldo đều không muốn thua'

Messi lý giải về sự cạnh tranh vô hình giữa anh và Cristiano Ronaldo trong hơn 10 năm.

"Hai chúng tôi đều muốn kết quả tốt nhất cho đội bóng và đều không muốn thua. Điều đó giải thích tại sao có sự cạnh tranh giữa chúng tôi. Điều quan trọng là sự cạnh tranh đó vẫn ở trên sân cỏ, mà không vượt ra ngoài", Messi giải thích.

Messi và Ronaldo cạnh tranh nhau từ khi chơi cho hai CLB đối địch. Ảnh: Reuters

Messi và Ronaldo bắt đầu ganh đua với nhau từ năm 2008. Trừ năm 2018 "nhường" vinh quang cho Luka Modric, hai danh thủ chia nhau số danh hiệu cá nhân còn lại.

Messi lý giải thêm về sự cạnh tranh chưa từng có trong lịch sử: "Sự cạnh tranh giữa chúng tôi bắt nguồn từ sự cạnh tranh thể thao lớn dần qua từng năm, cũng vì hai chúng tôi chơi cho hai đội bóng đối địch, Barca và Real, và cũng vì chúng tôi đã giành nhiều giải thưởng cá nhân. Người ngoài nghĩ sự cạnh tranh này vượt xa khỏi bóng đá, nhưng không phải vậy".

Sau khi giành The Best 2019, Messi đã có sáu danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của FIFA và năm Quả Bóng Vàng. Thành tích này nhỉnh hơn một danh hiệu so với Ronaldo.

Về năm 2020, Messi đặt mục tiêu giành thêm những danh hiệu tập thể: "Chúng tôi đã không giành Champions League bốn năm qua và chúng tôi thực sự muốn giành lại nó. Dù vậy, chúng tôi biết rằng nếu không duy trì được sự ổn định, chúng tôi sẽ không thành công. Với Copa America, tôi thực sự mong có thêm cơ hội giành chiến thắng. Tôi rất phấn khích về giải đấu năm tới".

Thanh Quý (theo Goal)