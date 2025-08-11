Bóng chuyền nữ Việt Nam từng lép vế thế nào trước Thái Lan

Ninh BìnhTrước khi thắng ngược tại chung kết chặng 2 SEA V-League 2025, Việt Nam đã trải qua 40 trận liên tiếp thua Thái Lan ở môn bóng chuyền nữ.

Toàn đội bóng chuyền nữ mừng chiến thắng của Việt Nam trước Thái Lan ở chung kết chặng 2 SEA V-League trong nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình tối 10/8/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Thể thao luôn có chỗ cho bất ngờ, nơi những đội yếu hơn có thể thắng đối thủ mạnh vào một ngày đẹp trời. Nhưng cho đến trước trận chung kết chặng 2 SEA V-League 2025 tại Ninh Bình, ngày đẹp trời chưa từng xuất hiện với tuyển nữ Việt Nam mỗi khi đụng độ Thái Lan.

Nếu chỉ tính các trận chung kết, Việt Nam toàn thua 17 lần. Trong đó, có 11 trận gần như liên tiếp ở SEA Games giai đoạn 2001-2023. Ngoại lệ là SEA Games 29, nơi Việt Nam không được vào chung kết gặp Thái Lan vì bị Indonesia loại từ trước.

Trong 11 trận chung kết SEA Games, Việt Nam chỉ thắng tổng cộng ba set trước Thái Lan, và thua tới 33 set. Đội tuyển cũng chưa từng thắng đến hai set trong một trận gặp đối thủ này. Có 8 trận tỷ số là 3-0 tuyệt đối cho Thái Lan, và ba trận là 3-1.

Tại giải bóng chuyền vô địch Đông Nam Á (SEA V-League), tuyển nữ cũng toàn thua 6 trận chung kết gặp Thái Lan trước đây. Tuy nhiên, cách biệt giữa hai đội dần được rút ngắn, khi tỷ số giữa các trận đấu này lần lượt là 3-0, 3-1, 3-0, 3-2, 3-1, 3-2.

Tính rộng ra, ở các trận vòng bảng, bán kết hay tranh các giải thấp hơn, Việt Nam toàn thua trên dưới 30 trận gặp Thái Lan. Trong đó, 10 trận ở SEA Games, 6 trận ở Asian Cup, 7 trận tại giải vô địch châu Á và 2 trận Asiad. Tổng cộng, có 40 trận đội tuyển thua đối thủ này trước đây.

Từ khoảng hơn 20 năm qua, Việt Nam có thể được coi như đứng thứ hai bóng chuyền nữ khu vực. Nhưng Thái Lan đã vươn lên tầm châu lục, với ba lần vô địch châu Á và một lần đoạt Asian Cup. Đó là chưa kể 16 HC vàng SEA Games và 8 danh hiệu SEA V-League. Dù vậy ở giải thế giới, họ chưa giành huy chương nào. Thái Lan cũng thiếu HC vàng tại Asiad.

Sau khi dần thu hẹp cách biệt với Thái Lan, cuối cùng Việt Nam cũng thắng trận lịch sử, phần nào nhờ cầu thủ Trần Thị Thanh Thúy (cao 1,93 m), và Nguyễn Thị Bích Tuyền (1,88 m). Trong set cuối gặp Thái Lan, Bích Tuyền ghi phần lớn số điểm cho đội tuyển, nhờ thường được trao cơ hội dứt điểm ở những thời khắc then chốt.

Mục tiêu tiếp theo của đội tuyển là giải vô địch thế giới tại Thái Lan từ 22/8 đến 7/9. Đây là lần đầu Việt Nam góp mặt, còn Thái Lan là khách quen. Đến cuối năm, thầy trò Tuấn Kiệt sẽ đặt mục tiêu lật đổ đối thủ tại SEA Games, trên chính sân nhà của họ.

Xuân Bình