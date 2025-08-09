Bóng chuyền nữ Việt Nam hạ Canada ở giải U21 thế giới

IndonesiaCác cô gái Việt Nam đánh bại Canada 3-1 ở lượt thứ ba bảng A giải bóng chuyền nữ U21 thế giới, chiều 9/8.

Sau khi hạ chủ nhà Indonesia 3-0 rồi thắng sốc Serbia 3-1, Việt Nam đứng nhì bảng A với 6 điểm, chỉ kém Argentina đứng đầu về chỉ số phụ. Do đó, một chiến thắng nữa trước Canada sẽ giúp thầy trò Nguyễn Trọng Ninh đặt chân vào vòng 1/8.

Cầu thủ U21 Việt Nam mừng chiến thắng 3-1 trước Canada ở lượt thứ ba bảng A giải bóng chuyền nữ U21 thế giới, chiều 9/8. Ảnh chụp màn hình

Trước đội bóng Bắc Mỹ cao lớn hơn, đội Việt Nam vẫn giữ được sự tự tin và hưng phấn ngay nhập cuộc. Các pha bắt bước một tốt, chuyền hai chính xác giúp Đặng Hồng và đồng đội ăn miếng trả miếng, giằng co từng điểm số. Đến giữa set một, Việt Nam vượt lên tạo cách biệt 17-14, 22-18, rồi ghi điểm quyết định 25-19 từ pha đập bóng sau vạch 3m của Phạm Quỳnh Hương.

Sang set hai, hai đội vẫn bám đuổi gay cấn. Các cô gái Canada đã hạn chế đáng kể lỗi phát bóng hỏng mà họ phạm trong set một. Đối thủ cũng đã bắt bài và theo chắn kỹ hơn các pha đập cắm của Đặng Hồng, Quỳnh Hương, Thùy Linh. Từ chỗ dẫn trước, Việt Nam bị đối phương qua mặt vì mắc nhiều lỗi. Nhờ hội ý kịp thời, đội ba lần cân bằng điểm số 18-18, 19-19, 23-23 rồi có set-poit. Dù vậy, các cô gái áo đỏ không tận dụng được và để thua ngược 24-26.

Vào set ba, Việt Nam vẫn chưa thể khắc phục được bước một, do đó để đối thủ dẫn trước. Nhưng với sự thay đổi nhân sự, cả libero và đối chuyền, các cô gái chắt chiu cơ hội, ghi hàng loạt điểm quan trọng để dẫn ngược 16-10, 19-13. Các pha phát bóng hiểm sau đó của Như Anh cùng sự chính xác của các tay đập giúp Việt Nam vượt lên thắng 25-19.

Trong set 4, Việt Nam chơi biến hóa, phát bóng tốt, phòng thủ bền bỉ đến chắn bóng hiệu quả, để ghi series 8 điểm. Canada lúng túng thay người, hội ý..., nhưng vẫn không mang lại hiệu quả. Việt Nam thậm chí ghi thêm loạt 5 điểm để dẫn trước 13-0. Khánh Huyền tạo chuỗi phát bóng ghi điểm nhiều nhất giải tính đến lúc này (13).

Trên đà hưng phấn, các pha tấn công của Việt Nam đều ghi điểm. HLV Trọng Ninh thậm chí không cần thay người, không cần hội ý, các học trò vẫn giữ mạch lên điểm đều đặn để thắng với cách biệt không tưởng 25-5, và thắng chung cuộc 3-1.

Thống kê điểm số cho thấy sự vượt trội của Việt Nam.

Giải U21 thế giới được tổ chức từ ngày 7 đến 17/8 tại Surabaya, Indonesia với 24 đội tham dự. Việt Nam ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Serbia, Argentina, Puerto Rico và Canada.

Ngày 11/8, Việt Nam gặp Argentina lúc 10h.

Đức Đồng