'Bong bóng' AI ám ảnh giới đầu tư

Kết quả kinh doanh Nvidia tích cực nhưng giới đầu tư chưa hết lo "bong bóng" khi hàng tỷ USD, gồm vay nợ, vẫn đổ vào AI.

Quý III, giới đầu tư bắt đầu xem lại định giá "nóng bỏng" của các cổ phiếu liên quan đến công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ ngày 14/11, quỹ đầu tư Thiel Macro của tỷ phú Peter Thiel bán toàn bộ số cổ phiếu Nvidia đang nắm giữ trị giá khoảng 100 triệu USD.

Ông Thiel Macro đã không còn nắm giữ cổ phiếu Nvidia tính đến 30/9. Danh mục chính của quỹ Thiel Macro giờ chuyển trọng tâm sang Apple, Microsoft, Tesla. Trước đó, SoftBank cũng đã bán sạch cổ phần Nvidia, thu về 5,83 tỷ USD.

Giám đốc tài chính Yoshimitsu Goto không xác nhận hay phủ nhận rủi ro bong bóng AI. Nhưng động thái của SoftBank và Thiel Macro khiến nỗi lo về nguy cơ này của thị trường càng rõ nét, nhất là khi khắp nơi liên tục công bố kế hoạch bơm hàng tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI, gồm chip tiên tiến và trung tâm dữ liệu.

Đồ họa logo Nvidia và OpenAI. Ảnh: Reuters

Căng thẳng được xoa dịu tuần qua, khi Nvidia công bố báo cáo kết quả kinh doanh ấn tượng. Nhà sản xuất chip Mỹ ghi nhận doanh thu quý tài chính thứ ba (kết thúc ngày 26/10) đạt 57 tỷ USD , tăng 62% so với cùng kỳ 2024, vượt kỳ vọng của Phố Wall. Lợi nhuận ròng tăng 65%, biên lợi nhuận gộp duy trì mức cao 73,4%.

Nvidia dự báo doanh thu quý hiện tại (từ tháng 11 đến tháng 1/2026) tăng 65%, đạt 65 tỷ USD, nhờ GPU đám mây và dòng chip Blackwell tiên tiến nhất cháy hàng. "Đã có rất nhiều lời bàn tán về bong bóng AI còn chúng tôi có góc nhìn rất khác biệt", CEO Nvidia Jensen Huang nói hôm thứ tư (19/11).

Dự báo được Nvidia đưa ra từ nhu cầu chip mạnh mẽ của hàng loạt ông lớn công nghệ như Microsoft, Amazon, Alphabet và Meta Platforms. dùng xây trung tâm dữ liệu. Tháng trước, ông Huang cho biết công ty đã nhận được 500 tỷ USD đơn đặt hàng chip cho cả năm 2025 và 2026.

Nhà phân tích Timothy Arcuri tại ngân hàng UBS cho rằng cổ phiếu Nvidia sẽ còn tăng tiếp nhờ các dự báo trên. Ông đánh giá "cơn sóng đầu tư cơ sở hạ tầng AI vẫn đang dâng cao", nhanh đến mức tất cả mã cổ phiếu liên quan công nghệ này cũng tăng giá theo.

Theo AP, thông tin mới của Nvidia giúp trấn an nỗi lo sụp đổ cơn sốt AI, vốn là động lực thúc đẩy thị trường chứng khoán năm nay. Nhưng giới phân tích cho rằng "bóng ma" bong bóng AI vẫn có thể quay lại trong những tháng và năm tới.

Nguyên nhân bởi các công ty công nghệ lớn (Big Tech) đang chuẩn bị chi thêm hàng nghìn tỷ USD cho công nghệ này. Cuộc đua xuất phát từ niềm tin AI sẽ quyết định người thắng và kẻ thua trong làn sóng đổi mới tiếp theo.

Báo cáo gần đây của Gartner dự báo toàn cầu sẽ chi tiêu hơn 2.000 tỷ USD cho AI vào 2026, tăng 37% so với quy mô ước gần 1.500 tỷ USD năm nay. "Chi tiêu cho AI không chỉ đang giữ vững mà còn tăng tốc", Jake Behan, Giám đốc thị trường vốn công ty đầu tư Direxion nói.

Chưa rõ liệu tất cả số tiền đổ vào AI có thực sự tạo ra lợi nhuận và năng suất như những người ủng hộ công nghệ này đã hứa hẹn hay không. Điều đó đặt ra câu hỏi liệu tất cả các khoản chi tiêu đang đổ ra có đáng hay không. Khảo sát của Bank of America với các nhà quản lý quỹ toàn cầu cho thấy một tỷ lệ kỷ lục các nhà đầu tư cho rằng các công ty đang "đầu tư quá mức" cho AI.

Gần đây, Nvidia cùng Microsoft công bố cam kết rót 10 tỷ USD vào nhà cung cấp phần mềm AI Anthropic. Thông thường, thông tin hợp tác lớn như vậy sẽ giúp giá cổ phiếu của các bên liên quan tăng. Nhưng cả hai mã Nvidia và Microsoft đều không phản ứng tích cực sau thông báo về Anthropic.

Các nhà phân tích Deutsche Bank cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư ngày càng thận trọng. "Những thương vụ đầu tư chéo lĩnh vực AI đang được dè chừng cao hơn, khi các cuộc thảo luận về khả năng xuất hiện bong bóng AI ngày càng tăng", nhóm phân tích đánh giá.

Một số công ty như Meta Platforms và Oracle đang phụ thuộc nhiều vào vay nợ để tài trợ cho tham vọng AI của họ. Chiến lược này khiến các nhà đầu tư lo ngại, phản ánh qua giá cổ phiếu giảm mạnh hơn các công ty cùng ngành những tuần gần đây.

Cổ phiếu của Meta và Oracle đều giảm hơn 20% kể từ cuối tháng 10. Theo chuyên gia Stephen Innes của SPI Asset Management, thị trường vẫn đang trong trạng thái dao động giữa sự hưng phấn AI và nỗi lo về một đợt điều chỉnh do nợ nần.

Các Big Tech khác đang có lợi nhuận cao đến mức có thể dùng tiền mặt để tiếp tục đổ vào AI. Đứng sau Nvidia và Apple, bảng xếp hạng các công ty vốn hóa lớn nhất hành tinh cũng là những cái tên đang hăng hái đầu tư AI, gồm Alphabet, Microsoft và Amazon. Giá trị thị trường bộ ba này hiện dao động từ 2.300 đến 3.600 tỷ USD.

Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư công ty quản lý tài sản Northlight Asset Management thừa nhận định giá các công ty liên quan đến AI đang ở mức cao và thị trường đang có dấu hiệu bong bóng. Tuy nhiên, việc chi tiêu cho công nghệ này cũng có thật. "Việc chi tiêu có bị quá mức hay không thì phải mất nhiều năm nữa mới biết được", ông đánh giá.

Phiên An (theo AP, NBC)